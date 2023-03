GF Vip, Daniele Dal Moro è stato squalificato per atteggiamenti irruenti e irrispettosi

Come un fulmine a ciel sereno, il sito del “Grande Fratello Vip” ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro. Quindi Alfonso Signorini sta continuando la linea dura messa in campo da Pier Silvio Berlusconi, punendo i concorrenti dinanzi a comportamenti tenuti incompatibili per il target giovanile.

Nel comunicato si legge anche il motivo dietro a questa scelta: “Daniele Dal Moro è stato squalificato da Grande Fratello VIP. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Il sito “Fanpage” aggiunge ulteriori dettagli in merito alla squalifica ricevuta da Daniele, rivelando come le telecamere si siano immediatamente oscurate una volta che si è arrivati a questo verdetto, rendendo così irreperibile la diretta su Mediaset Extra e in streaming.

“Nessuna delle stanze è accessibile, nell’attesa che il ragazzo venga allontanato dalla Casa e che i concorrenti diano sfogo alle prime reazioni” si legge sempre sul portale ove poi viene aggiunto: “Non pervenuta per il momento nemmeno Oriana Marzoli, che avrà appreso di essere la motivazione determinante dell’esclusione di colui che sin dall’inizio le ha fatto vivere un cortocircuito di emozioni contrastanti”.

Più precisamente questa squalifica sarebbe avvenuta quando Daniele ha stretto al collo Oriana, scena che è stata molto criticata sui social network. E anche la Marzoli aveva fatto capire che non si trattasse di un semplice scherzo: “Così non mi piace, Daniele. Mi hai fatto male, levati”. Un atteggiamento ritenuto quindi del tutto incompatibile rispetto alla piega presa nelle ultime settimane dal programma, quindi gli autori non ci hanno pensato su due volte prima di fare questa scelta.

Di certo ora nella diretta di lunedì Alfonso Signorini svelerà i dettagli in merito a questa squalifica, poiché oltre a uno scarno comunicato non ci sono altre dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.