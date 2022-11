GF Vip, Daniele Dal Moro dopo la diretta: "Tra me e Wilma Goich solo amicizia"

Ascolta questo articolo

Durante la puntata del 28 novembre del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha deciso di parlare del rapporto tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. Entrambi si sono avvicinati molto nell’ultimo periodo, scambiandosi un bacio piuttosto forzato avvenuto nel confessionale.

Nel corso della puntata Wilma però ci tiene a ribadire come non possa nascere nulla di importante tra lei e Daniele, ammettendo però che grazie a questo sentimento si è sentita rinascere. L’ex volto di “Uomini e Donne” conferma le parole dell’artista, rivelando di provare un forte rispetto per Wilma e per il suo passato e proprio per questo motivo non vuole perdere la sua amicizia.

Il chiarimento di Daniele Dal Moro dopo la diretta

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Daniele ha voluto commentare insieme a Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti, quest’ultima molto amica di Wilma Goich, le ultime novità accadute nella puntate. Approfittando di questa chiacchierata, il ragazzo afferma che sia piuttosto palese che non possa nascere nulla di serio e crede che questo l’abbia capito anche la Goich.

“Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa” afferma Daniele per poi parlare più approfonditamente del rapporto con la vippona: “Se lei si sta illudendo? Ma no, non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo“.

Parlando della gelosia che prova Wilma l’ex volto di “U&D” sembra avere una spiegazione: “Lei è gelosa della nostra amicizia. Quando siamo insieme parliamo di tutto, ma non del GF Vip. Io so delle sue cose privatissime che non sa nessuno e lo stesso lei. Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica“.