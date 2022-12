GF Vip, Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: "Sei la più falsa di tutti"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni nella Casa del “Grande Fratello Vip” il clima inizia a farsi sempre più teso. Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, è Daniele Dal Moro che sbotta nei confronti di Oriana Marzoli, lanciando delle dure accuse nei confronti della showgirl.

L’ex volto di “Uomini e Donne” infatti non avrebbe apprezzato di essere andato al televoto contro Charlie Gnocchi, che viene causato anche dalla nomination di Oriana Marzoli: “Ma con che coraggio ti avvicini a me… tu sei andata appena adesso in nomination, sei appena andata in confessionale a nominarmi, non fare l’amichina“.

Daniele sbotta definitivamente quando Oriana afferma di non sentirsi come sua amica: “Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso”.

Oriana ha provato in ogni modo a sdrammatizzare su questa situazione, invitando la sua amica Sofia Giaele De Donà a parlare al suo posto, ma ogni tentativo è stato vano ed è servito solamente a innervosire sempre di più Daniele: “Oriana ti ho già detto che con me tu il rapporto l’hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo?”.

La tensione tra Oriana e Daniele comuque non è una dinamica nuova per i telespettatori. Difatti, già in passato, la showgirl aveva invitato il giovane ad andare da uno psicologo poiché non riesce a comprendere come lui continui a salutarla tutte le mattine, nonostante non voglia intraprendere un rapporto amichevole con lei all’interno della Casa più spiata d’Italia.