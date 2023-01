GF Vip, Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: "Mi hai rotto il ca**o"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stenta a decollare, nonostante i due concorrenti del “Grande Fratello Vip” negli ultimi giorni sembrano essere più inseparabili del solito, in cui sono stati beccati dalle telecamere mentre si scambiavano alcuni gesti affettuosi sotto le coperte.

Ma in seguito alla puntata di lunedì, in cui hanno dormito insieme, il loro rapporto sembra essere nuovamente scoppiato e, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, pare che sia l’ex volto di “Uomini e Donne” a essere poco propenso a continuare questa conoscenza all’interno degli studi di Cinecittà.

Le dure parole di Daniele Dal Moro

Secondo come riportato dal sito, Daniele pare essersi stufato dell’atteggiamento tenuto da Oriana nel cercare di tenere il tutto in segreto senza farsi sentire dagli altri: “Non capisco niente, mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire, dì quello che pensi. Siamo al Grande Fratello non a casa mia, se vuoi dire una cosa me la devi dire al microfono. Mi rompo il ca**o, perché hai sempre questi segreti? Io non ho niente da nascondere. Mi hai rotto il ca**o, stare vicino a te vuol dire questo”.

Questo discorso poi lo continua insieme ai suoi due amici che sono Attilio Romita e Antonella Fiordelisi, ove Daniele si ritiene convinto che Oriana e Luca Onestini si piacerebbero a vicenda e quindi questa conoscenza sarebbe anche un po’ inutile. Sempre secondo il vippone però al momento Luca sarebbe solamente “bloccato” dalla sua vecchia conoscenza con Nikita Pelizon, per questo motivo non può approfondire con Oriana.

Immediatamente su Twitter è nato l’hashtag “#Oriele“, ove tanti fan sperano che la conoscenza tra Daniele e Oriana possa portare a un bel lieto fine. Tuttavia al momento, salvo ovviamente clamorosi colpi di scena, l’ex tronista di “Uomini e Donne” non pare essere interessato a intavolare un rapporto con la showgirl argentina.