GF Vip, Dana Saber vuole lasciare la Casa: "Non sto bene"

Ascolta questo articolo

Con il passare dei giorni Dana Saber sta diventando sempre più la protagonista indiscussa della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La modella, nonostante sia entrata a giochi già iniziati, è riuscita a integrarsi immediatamente con gli altri vipponi presenti nella Casa.

L’ultima lite con protagonista Dana è stata con Sofia Giaele De Donà, ove le due si scontrano a causa di un piatto di pasta. Una delle ultime entrate infatti, non sapendo di chi fossero le porzioni servite al tavolo, si mangia anche quello di Edoardo Tavassi, scatenando la furente reazione di tutti e in particolar modo di Giaele.

Una delle poche che hanno provato a calmarla è stata Antonella Fiordelisi, ove invita Dana a ragionarci sopra senza cercare di creare ulteriori polemiche inutili, e poi la stessa influencer campana prova a parlare con il gruppo: “Fate tutti i litigi che volete, ma non mettete il mio nome in bocca perché Dana mi ha detto che voi avete detto che anche io ho rubato la pasta”.

L’ultimo sfogo di Dana Saber

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Dana, dopo la discussione con Giaele, aveva deciso di farsi le valigie e si era detta disposta a dormire in piscina pur di evitarla. Daniele Dal Moro, con una sorta di gesto di galanteria, la invita così nella sua stanza, in cui però si presenta in maniera piuttosto sorpendente nella stanza.

La modella infatti si presenta sia senza maglia che reggiseno, e lascia il suo compagno di letto sbigottito dinanzi a questa scena. Successivamente si giustifica rivelando di avere caldo e avrebbe quindi chiesto una maglietta a Daniele, ma la scena ha immediatamente ingelosita Wilma Goich che ammette di essersi sentita presa in giro da lei.

Intanto sui social network, sempre dopo le discussione degli ultimi giorni, è apparso un video in cui Dana si sfoga all’interno degli studi di Cinecittà: “Voglio andare via, non sto bene“. Una dichiarazione piuttosto importante che non verrà sicuramente ignorato dopo la vicenda legata a Marco Bellavia.