GF Vip, Dana Saber vuole denunciare due concorrenti

Dana Saber continua a scontrarsi con gli altri vipponi, in particolar modo contro Luca Onestini e Oriana Marzoli. La neoentrata infatti, almeno fino a questo momento, non è riuscita a integrarsi con la maggior parte dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Difatti durante l’ultima diretta del reality show, andata in onda nella giornata di lunedì Dana, oltre a scontrarsi con Wilma Goich per essersi spogliata dinanzi a Daniele Del Moro, ha rivelato senza problemi nell’aver paura della maggior parte dei suoi compagni di viaggio.

Dana Saber minaccia di denunciare due vipponi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “361 Magazine“, nella giornata di ieri la modella italomarocchina si è scontrata con Luca e Oriana: “Avete fatto uno scherzo, vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video”.

La Marzoli, non intimorita dalle parole di Dana, ricorda dello spintone ricevuto dall’influencer la scorsa settimana: “Speriamo che esca questo lunedì così ci denuncia tutti, così fa la vittima fuori così fa tutto quello che le pare. Io non posso dimenticare che mi ha spinto l’altra volta”. Successivamente Edoardo Tavassi racconta cosa sarebbe successo a Sofia Giaele De Donà, mentre Luca Onestini conferma di essere stato minacciato dalla Saber di essere denunciato, nonostante non abbia ancora capito bene il motivo dietro a questo suo pesante sfogo.

In seguito, sempre il fratello di Guendalina Tavassi, spiega il motivo della scelta di Dana nel denunciarli entrambi: “Perchè pensa che lui abbia nascosto apposta gli occhiali per poi dire che li aveva nascosti lei”, in cui Giaele resta sbalordita dinanzi a queste parole: “Ma che denuncia è?”.

Il discorso viene poi concluso da Luca Onestini: “Lei dice che Nikita li ha detto che tutto il giorno c’era Oriana con i miei occhiali in testa, e quindi era ovvio che era una roba organizzata tra me e lei. […] Nell’insinuazione sua io ho nascosto una roba mia per incolpare lei”.