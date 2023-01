GF Vip, Dana Saber si scontra con gli altri vipponi: "Ho paura di molte persone qui dentro"

Ascolta questo articolo

Dana Saber, tra le ultime entrate della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sta facendo ancora a discutere di se. Oltre a essersi resa protagonista di alcune discussioni importanti con gli altri vipponi, la modella italo-marocchina negli ultimi giorni ha mostrato un certo malessere nel rimanere nella Casa più spiata d’Italia.

Difatti, dopo uno scontro con Sofia Giaele De Donà, ha deciso di andarsene a dormire in piscina, prima di ritornare con gli altri vipponi invitata da Daniele Del Moro. Tra l’altro, proprio a causa dei litigi avvenuti negli studi di Cinecittà, molti telespettatori hanno affermato come Dana abbia rivelato la sua intenzione di abbandonare il programma.

Dana Saber contro tutti durante l’ultima diretta

Durante la diretta del 9 gennaio del “GF Vip”, Dana si rende nuovamente protagonista litigando con la maggior parte dei vipponi. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” l’influencer afferma di sentirsi un po’ abbandonata dagli altri concorrenti e di aver ricevuto, almeno fino a questo momento, un appoggio solamente da Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Davide Donadei.

Le prime incomprensioni in puntata vengono accese durante la presentazione delle clip da parte di Alfonso Signorini, in cui vediamo molti dei suoi compagni di viaggio comportarsi in maniera piuttosto dura nei suoi confronti. Il più severo è sicuramente Edoardo Donnamaria che, durante uno sfogo, afferma: “Fai schifo, sei una persona ridicola”.

In diretta poi viene convocato un confronto tra Wilma Goich e Dana, che si sono rese già protagoniste di molte incomprensioni in settimana quando la modella italoamericana, dopo essere stata invitata da Daniele a dormire con lui, si è spogliata senza pensare alle possibili conseguenze.

Wilma però smentisce categoricamente che si tratti di gelosia: “Daniele può fare quello che vuole è un mio amico e può fidanzarsi con chi vuole. Io ho detto ‘non possiamo lasciare che questa ragazza dorma in piscina’, aggiungendo che mi faceva tenerezza, che una cosa del genere non sarebbe dovuta accadere“.

Invece Dana ci tiene a sottolineare come abbia ricevuto le peggior offese da parte di Wilma: “Ho messo una t-shirt perché mi sono resa conto che non stavo dormendo da sola. In generale da sola dormo nuda nella parte superiore, non credo sia un reato. Ancora non ho capito per quale motivo tu mi abbia detto certe cose. In questa casa ho paura di fare qualsiasi cosa, non capisco mai cosa possa succedere quando faccio qualcosa. Non ho paura solo di Wilma, ma di buona parte delle persone qui dentro“.