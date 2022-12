GF Vip, Dana Saber è una nuova concorrente: la sua biografia

Ascolta questo articolo

La puntata del 19 dicembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, regala un’importante sorpresa ai fan. Infatti, Dopo l’ingresso di Davide Donadei e Nicole Murgia, oltre che dello squalificato Riccardo Fogli, la Casa si prepara ad accogliere altri due nuovi vipponi.

Il volto che sta attirando l’attenzione del pubblico è sicuramente quello di Dana Saber, l’attrice italomarocchina di 29 anni. La ragazza, classe ’93, è conosciuta dagli amanti del gossip per un bacio appassionato scambiato tra lei e Dayane Mello, ma non si sa se tra le due ci sia effettivamente una relazione.

L’ingresso di Dana Saber nella Casa

Alfonso Signorini chiama all’interno della mystery room Antonino Spinalbese, ove lo mette dinanzi a un pacco misterioso. Al suo interno trova una sciarpa, appartenuta proprio da Dana Saber e che lui stesso aveva regalato molti anni fa durante un pomeriggio dopo il lavoro da hair stylist.

Inizialmente Antonino non riconosce la sciarpa ma il conduttore, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, prova a rinfrescargli la memoria: “Torniamo indietro di 6-7 anni, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo“.

L’imprenditore però continua a non ricordarsi ancora di Dana, neanche quando se la ritrova faccia a faccia. La neoentrata quindi prende parola e svela il perché abbia deciso di conservarsi quella sciarpa: “Ci siamo sentiti un pò, ci siamo visti, abbiamo preso solo un drink. Ha perso il nonno in quel periodo e poi non ci siamo più incontrati, mi è dispiaciuto. L’ho conservata perché era un bel gesto, è stato molto carino, fin da subito si è preoccupato per me”.