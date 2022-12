GF Vip, Dana Saber contro Patrizia Rossetti e Milena Miconi: il motivo

Ascolta questo articolo

La modella italo-marocchina Dana Saber, tra le ultime entrate del cast nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, si è resa già protagonista di due liti piuttosto importanti nella Casa. Il primo faccia a faccia avviene quando la neoentrata Saber chiede a Patrizia Rossetti di avvisarla appena ci sarebbe qualcosa da lavare qualcosa in cucina, una richiesta che però non viene presa benissimo dalla conduttrice.

“Qui è tutta la mattina che lavo. Ah, tu hai lavato stamani? non ci credo, è dalle 9 che sono qui” ha affermato Patrizia come riportato testualmente dal sito “Biccy” per poi aggiungere: “Io non devo chiamare, se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo. Dana con calma, sei agitata e sei arrivata da due giorni“.

Dana, approfittando dei toni alzati da Patrizia, accusa le altre vippone di essere fin troppo agitate e rivelando che per ricevere il suo aiuto basterebbe chiamarla: “Perché tu non mi hai visto cosa stavo facendo. Non devi fare la fenomena. Se hai deciso di lavare non lo rinfacciare. Sei fuori di testa!”.

Il duro attacco di Milena Miconi

Il duro faccia a faccia con Patrizia Rossetti dura un po’ di tempo e sembra che faccia rimanere molto male Dana e, in un momento di crisi, scoppia a piangere. Prova a consolarla Nicole Murgia, anche lei tra le nuove entrate del “Grande Fratello Vip”, ma la Saber non sembra esserci rimasta molto male per le scontro con la conduttrice ma per le parole dette da Milena Miconi poco dopo.

Difatti, come rivelato dalla diretta interessata e che viene riportato dal sito “Blog Tivvù“, Dana non avrebbe apprezzato una battuta fatta da Milena in merito a una sua confidenza legato a un problema di salute: “Ieri le ho detto che ho un problema all’udito. Oggi sono andata a suonare e mi fa ‘ma tu sei sorda, non senti bene, come fai a fare questa cosa…’. Meno vipera, non si scherza su queste cose perchè io ci soffro con questo udito da un anno”.