GF Vip, Dana Saber contro i concorrenti: "Sono dei barboni. Luca Onestini? Il più falso"

Dana Saber ha perso al televoto durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, contro Nikita Pelizon e Nicole Murgia. La sua eliminazione riempie di gioia quasi tutta la casa, che scoppia a urlare dopo il verdetto, mentre l’unica a prendere le sue difese è Antonella Fiordelisi in cui sottolinea come sia di cattivo gusto festeggiare un evento del genere.

Sin da subito però Dana ha avuto un rapporto difficile con i suoi compagni di viaggio, accusandoli di essere stata isolata dal gruppo senza un valido motivo. Tra l’altro la modella italomarocchina, dopo uno scherzo fatto da Luca Onestini e Oriana Marzoli, ha promesso a loro di denunciarli.

Le prime parole di Dana Saber dopo l’eliminazione

Come per ogni eliminato Dana ha preso in mano la sua vita e il controllo dei sui profili sui social network. Passano pochi minuti e nelle sue storie di Instagram l’ex vippona parla dei suoi ex compagni di viaggio, in cui non si risparmia con la maggior parte dei concorrenti.

L’ex vippona si dichiara molto felice per il verdetto finale: “Volevo ringraziarvi per avermi supportata e sostenuta, finalmente sono a Milano e sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda, dormire nel mio letto senza caos, tranquilla, e senza quei barboni soprattutto“.

Gli attacchi poi vanno sul personale, ove accusa Luca Onestini di essere una persona falsa e disonesta, che che ha chiamato “Disonestini”, e poi fai intendere di aver legato con pochissime persone negli studi di Cinecittà: “Farei prima a rispondere alla domanda su chi mi stava simpatico“. Infine, parlando di Oriana Marzoli e della sua presunta sporcizia, commenta a una sua fan con l’emoticon a forma di feci.

L’influencer però ha promesso di voler ritornare a parlare della sua esperienza nei prossimi giorni, e non va escluso che possa diventare un elemento in chiave dagli studi di Mediaset per poter riaccendere nuove dinamiche.