GF Vip, crollo emotivo di Dayane durante la notte. Interviene la manager: "E’ ora di mostrare tutto"

Al “Grande Fratello Vip” sta per iniziare il conto alla rovescia, lunedì 1° marzo andrà in onda la finale del reality show più lungo di sempre. Il peso di 6 mesi di reclusione nella Casa si fa sentire e soprattutto Dayane Mello sembra ormai stremata, anche per il tremendo lutto che ha dovuto affrontare dopo la tragica e improvvisa morte del fratello Lucas.

Sommando a questo anche il difficile rapporto con la sua storica amica Rosalinda Cannavò, durante la notte la bella modella brasiliana non ce l’ha fatta e ha avuto un forte crollo nervoso. E’ scoppiata a piangere, un po’ forse per sfogare la tensione e un po’ per liberarsi di tutto quel dolore che ha dentro, sta di fatto che questo suo crollo non è passato inosservato, soprattutto sul web.

I molti sostenitori della modella si sono indignati per come viene trattata la Mello dagli altri concorrenti: “Sparlano h24 e lei non può difendersi! Noi vediamo tutto! Ti prego Paola Benegas facciamo qualcosa! Perché non si può più! Questa manipolazione è troppo negativa nei suoi confronti!” questo si legge in una pagina social che supporta la Mello.

GF Vip, le parole della manager di Dayane Mello

L’appello è stato raccolto immediatamente dalla manager di Dayane, Paola Benegas, che risponde facendo un appello proprio al programma di Alfonso Signorini, colpevole secondo le sue parole, di non aver mostrato tutti i filmati che possono testimoniare quanto gli altri vipponi stiano sparlando alle spalle della sua cliente.

“Grande Fratello, domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h24, non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo!”, conclude il suo post augurandosi quindi che nella diretta che andrà in onda questa sera lunedì 22 febbraio, gli autori del programma possano decidere di mostrare tutti i video per arrivare alla verità che, secondo la manager, non è ancora venuta del tutto a galla: “La verità è un’altra! E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto!”.