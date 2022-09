GF Vip, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti contro Soleil Sorgè e Alex Belli: "Sono stati antipatici"

Ascolta questo articolo

Si scaldano gli animi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Gli attuali vipponi stanno discutendo, senza farsi nessun problema, di alcuni dei protagonisti della scorsa edizione del reality show in onda su Canale 5, non tirandosi indietro con le frecciatine.

Oltre alle accuse di Attilio Romita a Giucas Casella, ove il giornalista ha definito l’illusionista come una persona viscida e bavosa, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti hanno lanciato un attacco piuttosto pesante nei confronti di Soleil Sorgè e Alex Belli, due dei protagonisti della scorsa edizione del “GF Vip 6”.

Gli attacchi nei confronti di Soleil Sorgè e Alex Belli

Come riportato da “Biccy” la discussione viene iniziata da Cristina Quaranta, in cui rivela come Soleil Sorgè si è esposta un po’ troppo nel reality show, e proprio per questo motivo alla fine non è riuscita a portarsi a casa la vittoria finale. Successivamente cita anche l’esperienza vissuta da Davide Silvestri, sottolineando come non si sia meritato davvero la finale dal momento che ha fatto parlare poco nella Casa.

“Soleil nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality”. Afferma Cristina per poi aggiungere: “L’ha vinto l’altra (Jessica Selassié n.d.r) che però si è esposta pure lei poco. Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana, se io fossi stata in lei avrei reagito. Io e la Trevisan siamo state colleghe e siamo agli antipodi. Nei confronti di Soleil però è stata una signora, Sole le ha mancato di rispetto in maniera forte. Se a me Soleil mi avesse detto ‘ti sei svegliata con le mestruazioni’, visto che sono in menopausa mi sarebbero girati i cogl**ni. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata“.

Un parere che viene condiviso anche da Patrizia che, nonostante rivela come Soleil possa essere intelligente per via delle conoscenze di alcune lingue, negli studi di Cinecittà ha dimostrato più volte di essere una persona antipatica, sottolineando come la sua spesso sia una cattiveria ricercata.

Patrizia però non si ferma qui e, durante la discussione, comincia a parlare di Alex Belli e neanche sull’attore sembra avere un parere positivo: “Lui è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé”.

Molto probabilmente, come ha fatto spesso in passato, Alex Belli può approfittare del suo profilo di Twitter per poter rispondere alle accuse fatte da Patrizia. E magari, seppur al momento sia un’opzione piuttosto difficile, richiedere un confronto con la conduttrice nelle prossime dirette.