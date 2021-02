GF Vip, Cristiano Malgioglio racconta la nascita dello scherzo del topo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso lunedì 22 Febbraio, abbiamo assistito ad un esilarante scherzo organizzato da Cristiano Malgioglio. Vittima dello scherzo proprio il padrone di casa Alfonso Signorini, che è apparso, però, visibilmente contrariato.

Durante la conduzione del noto programma di Canale 5, è stato posizionato a terra un topolino giocattolo che ha letteralmente terrorizzato Alfonso Signorini, il quale è scappato a gambe levate implorando la messa in onda della pubblicità. Una volta compreso che si era trattato di uno scherzo e che il topo in questione non era altro che un giocattolo, il noto conduttore ha immediatamente rimproverato Cristiano Malgioglio che invece era molto divertito.

Lo scherzo è diventato subito virale sui social ed è stato molto apprezzato dal pubblico a casa. Intervistato da Il Giornale, il famoso paroliere ha spiegato come è nata l’idea di questo scherzo divertente. “Ho pensato che dopo tanti pianti al Grande Fratello Vip c’era bisogno anche di sorridere. Alfonso è sempre molto concentrato durante la diretta e lo volevo “sconcentrare” e vedere cosa succedeva. […] Mi è sempre piaciuto fare scherzi sin da quando ero bambino”. Queste le parole di Malgioglio.

Ha poi continuato rivelando come Signorini abbia il terrore delle mucche e dei topi e ovviamente non potendo portare una mucca in trasmissione ha optato per il topo. Malgioglio ha raccontato di averne scelto uno telecomandato nascondendolo per tutta la puntata, senza rivelare a nessuno, nemmeno agli autori, le sue intenzioni.

Solamente Elisabetta Gregoraci, seduta accanto a lui si era accorta di questa cosa, ma ovviamente Malgioglio l’aveva pregata di stare zitta e aspettare di vedere cosa sarebbe successo. L’esuberante paroliere ha poi parlato anche della reazione di Alfonso Signorini dietro le quinte. “Mi ha detto che poi avremmo fatto i conti, ma io al momento non voglio sapere niente. Una cosa è certa, d’ora in poi il topo sarà sempre con me e farà parte del cast del Grande Fratello Vip”.