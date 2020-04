GF Vip, Cristiano Malgioglio parla di Alfonso Signorini e del cast: "Sono stati già dimenticati"

Il “Grande Fratello Vip” a Cristiano Malgioglio, come ha dichiarato nelle vecchie interviste, gli è servito a rilanciare nuovamente la sua carriera televisiva. Il paroliere ha partecipato alla seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, non arrivando in finale ma facendosi apprezzare per i suoi comportamenti tenuti nella Casa.

Oltre ad essere diventata il concorrente del “Grande Fratello Vip“, nelle successive edizioni diventa anche l’opinionista, affiancandosi prima da Simona Izzo e poi Iva Zanicchi. Grazie alla sua partecipazione al “GF” riesce ad arrivare nelle prime posizioni con i suoi due singoli “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)” e “Danzando Danzando”.

Le parole di Cristiano Malgioglio sul “Grande Fratello Vip”

In questi giorni ha rilasciato una intervista a Valerio Palermi, un giornalista che lavora al settimanale “Chi“. Oltre a parlare della sua vita privata e della sua carriera musicale, ovviamente parlando anche del duro periodo di quarantena, rilascia alcune dichiarazioni anche sul reality show di Canale 5.

Come riporta il sito “BitchyF“, Cristiano Malgioglio ammette di aver visto questa edizione del “Grande Fratello Vip” poiché incuriosito dalla presenza del “suo” Alfonso Signorini. Non nasconde che gli sarebbe piaciuto diventare uno degli opinionisti del programma, poiché così sarebbe stato capace di far succedere qualche cosa in più.

Cristiano Malgioglio rivela di esserci rimasto molto male quando è scoppiato il caos del Coronavirus, dispiacendosi per i ragazzi che sono rimasti chiusi in Casa senza conoscere nulla del mondo esterno.

Ma secondo l’artista, a causa del Coronavirus, i ragazzi non potranno sfruttare il periodo di fama ottenuta in questi mesi nella Casa: “Il Grande Fratello poteva dare un po’ di popolarità a questi ragazzi meno conosciuti, possibilità di poter lavorare, invece ormai sono già tutti dimenticati”.