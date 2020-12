GF Vip, Cristiano Malgioglio finge di aver dimenticato Ivana Mrázová ma arriva la frecciatina di Luca Onestini

Cristiano Malgioglio in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, ha portato un po’ di aria fresca. Il paroliere si è subito trovato a suo agio con gli altri ragazzi nella Casa, rendendosi protagonista già di alcune situazioni chiave del reality show in onda su Canale 5.

Per esempio durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi è riuscito a far confessare a l’influencer di essere innamorato di Francesco Oppini e quindi non ci sarebbe solamente un’amicizia da parte sua. La Zia Malgy sta però facendo conoscere anche un lato importante di se, dal momento che in questi giorni ha voluto raccontare degli aneddoti dedicati alla madre scomparsa quando era a Palermo per un concerto.

La frecciatina di Luca Onestini

Cristiano Malgioglio è stato già concorrente del Grande Fratello Vip durante la seconda edizione, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Diventa sin da subito uno dei protagonisti di quell’anno, e come confermato dal diretto interessato il reality show gli è servito per dare un nuovo slancio alla sua carriera.

In quella seconda edizione del GF Vip hanno fatto parte la coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrázová, in cui sono arrivati anche in finale persa contro Daniele Bossari. Nella giornata del 10 dicembre il paroliere, durante un massaggio con Andrea Zelletta, commentava le foto degli ex concorrenti della trasmissione domandandosi chi fossero Luca e Ivana.

Molto probabilmente si è trattata di una provocazione da parte sua, ma Luca Onestini non ha apprezzato il comportamento del paroliere che su Instagram ricorda che Ivana è riuscita a vincere al televoto contro Malgioglio con il 76% delle preferenze: “Lei in finale, lui fuori. Ivana era stata indicata dai suoi compagni come quarta finalista, ma per diventarlo a tutti gli effetti doveva scegliere uno dei Vip rimanenti da sfidare al televoto e lei, senza esitazione e e con grande sorpresa, decise di andare al televoto con il paroliere. Il televoto in positivo: Chi vorresti in finale? Con il 76% dei voti è Ivana la quarta finalista e Cristiano eliminato #CristianoRosicoglio”.