GF Vip, crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Non mi ama più"

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, non è riuscita a superare l’ultimo scossone che pare aver definitivamente fatto concludere l’unica coppia nata al reality.

L’ultima lite nasce dopo l’imitazione fatta di Antonella Fiordelisi su Oriana Marzoli, in cui si è vestita con una gonna praticamente microscopica, perizoma in bella vista e battute di cattivo gusto. Un atteggiamento non molto apprezzato da Edoardo che, rinchiudendosi nel van, decide di concludere la loro storia d’amore accusando l’influencer campana di essere un’imbecille per essersi strusciata con Antonino Spinalbese.

Il confronto avvenuto in diretta

Nel corso della puntata del 17 dicembre, Edoardo Donnamaria prova a fare un passo indietro dichiarando di provare ancora un forte sentimento per Antonella Fiordelisi. In questa circostanza però è propria la ragazza a non voler ascoltare ragioni, rivelando di riconoscerlo poco dopo i suoi ultimi comportamenti tenuti nella Casa.

“Era un gioco del Grande Fratello. Per imitare Oriana potevo parlare di estetica e bellezza o avvicinarmi ad Antonino” ha affermato Antonella parlando della prova fatta nei giorni scorsi per poi aggiungere: “Sono entrata nel personaggio ma non mi sono strusciata. Non l’ho toccato e non l’ho baciato. Edoardo si è appellato a questo e al fatto che fossi mezza nuda”.

Arriva immediatamente il commento con una frecciatina della Marzoli, in cui dichiara che Antonella avrebbe approfittato di questa situazione per avvicinarsi ad Antonino Spinalbese senza farsi nessun tipo di scrupolo. A difesa della Fiordelisi però interviene l’opinionista Sonia Bruganelli, in cui accusa Oriana, Sofia Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini di star facendo strategia contro di lei e di comportarsi in maniera ridicola.

Edoardo ammette di essere ancora innamorato di Antonella, ma quest’ultima prova a frenare: “Lo amo, ma voglio usare la testa e stare da sola. Mi sono sentita mancare di rispetto. Mentre una persona mi imitava, invece di arrabbiarsi come avrebbe fatto una settimana fa, era complice nel prendermi in giro”.

Antonella ricorda che per lui nelle scorse settimane ha preso delle decisioni molto importanti, come allontanarsi dal suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, sottolineando il suo rammarico sul fatto che Edoardo non apprezzi nulla di tutto ciò: “Adesso voglio fare un passo indietro. Non mi ama più, me ne sono accorta dagli atteggiamenti”.