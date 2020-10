GF Vip, crisi per Tommaso Zorzi: la minaccia di ritirarsi

Non si placano i momenti di malinconia e sconforto nella casa più spiata d’Italia. Molti infatti sono i personaggi che decidono di affrontare l’avventura del “Grande Fratello Vip“, ma dopo poco tempo iniziano a sentire il peso delle mura, della segregazione in casa, della monotonia e del disagio a convivere con persone sconosciute.

A questo giro sembra che, ancora una volta, il famoso infuencer Tommaso Zorzi, stia attraversando un nuovo periodo di sconforto e crisi emotiva, tanto da minacciare il suo abbandono prematuro. Nella casa c’è anche chi afferma che Zorzi è tra i personaggi favoriti per la vittoria questa edizione, provando quindi a convincere il ragazzo a non mollare.

Tra coloro che hanno provato a rincuorare Zorzi, deviandolo dal suo pensiero di abbandono, ci pensano Francesco Oppini (sembra che sia ritornata la pace e la serenità tra i due, dopo i battibecchi degli ultimi giorni) e Stefania Orlando. Zorzi si confessa proprio ad Oppini, affermando con aria affranta: “Inizio a sentire di non farcela più a stare qua dentro“.

Iniziano ad affiorare per Tommaso le sue insicurezze, i suoi demoni del passato: “Mi sento solo, già lo sono nella vita, qua ancora di più“. A questo punto Oppini tenta di rincuorare il suo amico: “Io sono qui per parlare, non lo dico agli altri, ma tu devi reagire […] Io vengo a dormire da te, sei fra i preferiti ma di cosa stiamo parlando?“.

In seguito si aggiunge anche la Orlandi, che tenta quindi di convincere Zorzi a continuare la sua avventura nella casa, affermando: “Prenditi il tuo tempo. Noi siamo qua. Ma possibile che non ti arriva il bene che ti vogliamo?“. La conversazione si sposta in camera da letto, dove sembra che Tommaso abbia persino iniziato a fare le valigie, con la seria intenzione di voler uscire alla prima occasione utile, ma qui Stefania calca la mano, facendolo desistere da questa idea.

Per adesso sembra che l’allarme abbandono di Zorzi sia rientrato, ma non è escluso che possa ripresentarsi in futuro questo sentimento da parte dell’influencer, non resta che attendere le nuove dirette, per scoprire quali evoluzioni sono nate dopo questa vicenda.