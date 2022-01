GF Vip, convivenza per Manuel e Lulù: Bortuzzo confessa

La casa del “Grande Fratello Vip“, nelle ultime settimane, appare come una polveriera. Il caos generatosi attorno a Katia Ricciarelli e le sue esternazioni, sono l’argomento del momento. Nella casa le due fazioni sono ben delineate, mentre fuori sono tutti a difesa di Lulù e contro la Ricciarelli. La situazione è di quelle pesanti e si attendono sviluppi che potrebbero rivelarsi importanti.

In tutto questo marasma però qualcosa di bello la casa continua a trasmettere e vede come protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù. La Selassiè, se da un lato è impegnata a fronteggiare l’altro gruppo, dall’altro continua a provare sentimenti sinceri e importanti per il nuotatore. Ha fatto tanto per stare accanto al suo Manuel, non ha mai mollato la presa, anche quando tutto sembrava perduto e lui non voleva più saperne nulla di lei.

Qualcosa è poi cambiato e oggi i due convivono felici nella casa più spiata d’Italia. A quanto pare però, Bortuzzo sta per lasciare il gioco, stanco dai troppi mesi di reclusione che, vista la sua condizione, per lui hanno pesato di più. Il padre ha confermato che andrà via senza pagare penali e in tutto ciò ci si domanda: che fine farà il suo rapporto con Lulù? Manuel pare abbia preso una decisione importante.

Parlando con Natalie Caldonazzo, lo sportivo ha ammesso di non essere preoccupato della reazione di Lulù alla sua uscita, perché lei è una ragazza forte, molto più di quel che sembra. Poi ha fatto la sua confessione circa il futuro del loro rapporto, una confessione che prevede la convivenza anche dopo l’esperienza nel bunker di Cinecittà. “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po’ di cose“, queste le parole di Manuel.

Insomma, sono lontani i tempi in cui il nuotatore era indeciso sui suoi sentimenti. Adesso il suo amore per la principessa Etiope è più vivo e deciso che mai. I due sono pronti alla convivenza. La loro storia è sicuramente una delle pagine più belle di questa edizione del “Grande Fratello Vip” e soprattutto di questo periodo.