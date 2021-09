GF Vip, continua il botta e risposta tra Tommaso Eletti e Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi Tommaso Eletti, che ha partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, sta facendo già discutere per la sua partecipazione alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda dal 13 settembre su Canale 5.

Il ragazzo, oltre ad aver ricevuto delle forti critiche da Selvaggia Lucarelli per i suoi comportamenti poco consoni tenuti durante la sua avventura in Sardegna, ha già parlato del “GF Vip”. Alla domanda su chi teme di più tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli risponde di non conoscere nessuna delle due donne, scatenando quindi ulteriori polemiche sul suo conto.

Il botta e risposta sui social network

Nella giornata di ieri Sonia Bruganelli, rispondendo ai suoi fan sulle sue storie di Instagram ha rivelato, magari lanciando una piccola frecciatina a Tommaso, di conoscere tutti i vipponi tranne una persona. Le polemiche però non si fermano qui, poiché nelle ultime ore, come riporta il sito “The Social Post“, i due stanno continuando ad attaccarsi a distanza, anticipando quindi i temi principali delle prime puntate del reality show.

Tommaso Eletti ha però voluto correggere il tiro e fa capire ai suoi follower di non aver mai voluto lanciare una frecciatina a nessuna delle due opinioniste: “Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi. Io non faccio mai questi battibecchi inutili“.

La risposta di Sonia però non si fa attendere e con ironia dichiara: “Lui è famoso vero, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione” per poi aggiungere un paio di stories dopo: “Ha fatto Temptation Island… tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante”.