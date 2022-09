GF Vip, confronto tra Sonia Bruganelli ed Eleonoire Ferruzzi: "Potrei essere la tua peggior nemica"

Ascolta questo articolo

In questi giorni sono ritornati in auge dei vecchi post di Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’icona del mondo LGBT infatti ha attaccato duramente Sonia su Twitter, accusandola di essere una “ce**a presuntuosa e burina” invitandola poi a togliersi il porro sul labbro.

Come ci si poteva immaginare Alfonso Signorini ha immediatamente tirato in ballo questa frecciatina durante la diretta, ma entrambe si sono comportate in modo piuttosto pacifica. Difatti Sonia al momento non vuole tirare nessuna conclusione, sottolineando comunque che Elenoire è entrata nella Casa per dare un messaggio positivo e quindi vuole aspettare almeno un mese prima di esprimere un pensiero su di lei.

Il confronto tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi

“Potrei essere la tua peggior nemica“ afferma Sonia, rivelando come già dalle prossime settimane possa avere il potere di mandarla o meno al televoto. Nonostante questo esprime anche un parere positivo su Elenoire rivelando come di seguirla dai tempi del pettine.

“Visto che stiamo alla prima puntata, vorrei dire a Elenoire che mi troverà qui tra un mese quando sarà stanca e potrebbe servirle la mia immunità” afferma con decisione Sonia come riporta “Fanpage” per poi aggiungere: “Sappi che potrei essere la tua peggior nemica. Ci conosceremo e vedremo se ci piaceremo. Lei è qui dentro per una cosa importante. Può essere d’esempio per tanti ragazzi che, come lei ai suoi tempi, vivono una situazione difficile. Se anche solo uno dei ragazzi che ci guardano riuscirà a trovare il coraggio, può essere che questo porro me lo levo”.

Prende parola poi Elenoire che chiede parzialmente scusa, sottolineando comunque di aver esagerato con alcune delle affermazioni nei confornti di Sonia Bruganelli, anche se non si pente per il gesto fatto nel mese di dicembre 2021. Nonostante questo, la invita nuovamente a togliersi il porro.