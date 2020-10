GF Vip, confronto tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica: la fidanzata Natalia sbotta sui social

Al “Grande Fratello Vip” è arrivato il momento per Andrea Zelletta di affrontare una situazione davvero delicata. L’ex tronista di “Uomini e Donne“, infatti, in questi giorni è stato accusato da Alice Fabbrica di averle inviato dei messaggi con lo scopo di intraprendere una relazione con lei, pur essendo fidanzato con Natalia Paragoni.

Una doccia ghiacciata per Zelletta che, proprio lunedì scorso, aveva ricevuto la visita della sua fidanzata nella Casa e si era commosso fino alle lacrime, confermando quanto grande fosse il sentimento che provava per lei. Adesso deve fare i conti con queste accuse che rischiano di metterlo in una posizione del tutto nuova e inaspettata.

Grande Fratello Vip, il confronto tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica

La Fabbrica, durante il confronto nella diretta su Canale 5, ha confermato di avere tutte le prove che possono dimostrare la sua versione dei fatti. I messaggi che le avrebbe mandato Andrea li ha consegnati alla redazione del programma, invece Zelletta continua a negare di aver cercato di contattarla negli ultimi tempi, pur confermando una loro conoscenza risalente a 5 anni fa.

Il ragazzo accusa la Fabbrica di voler solo un po’ di visibilità e lo sta usando per questo. Quando ritorna in salotto con gli altri coinquilini, Andrea non trattiene la rabbia e ha una reazione molto violenta. Nel frattempo anche la sua fidanzata Natalia non rimane in silenzio e via Instagram dice la sua.

GF Vip, la reazione di Natalia Paragoni

La Paragoni precisa alla “signorina bionda” che non crede minimamente alle sue affermazioni e la invita a mostrare le prove di ciò che sostiene. Inoltre, per poter arrivare ad un’oggettiva verità dei fatti, le chiede di sbloccare il profilo di Andrea di modo che chi sta gestendo la sua pagina possa verificare le sue dichiarazioni.

“Se invece la sua presenza avesse come solo ed unico scopo quello di fare un po’ di pubblicità alla sua persona, come già anticipato dal mio fidanzato al quale credo ciecamente saremo lieti di farla contattare dai legali di Andrea” conclude la Paragoni.