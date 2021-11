GF Vip, confronto tra Alex Belli e Adriana Volpe: "Amo Delia sopra ogni cosa. Soleil è solo un’amica"

Il “non matrimonio” tra Alex Belli e Delia Duran sta facendo discutere molto negli ultimi giorni. Come annunciato dapprima da Mila Suarez, l’ex fidanzata dell’attore di “CentoVetrine”, i due in realtà non hanno mai convolato a nozze, ma si sono scambiati solamente delle promesse.

Durante la puntata del 19 novembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, proprio quest’ultima ha deciso di avere un confronto con Alex Belli, ammettendo di avere dei dubbi su di lui e Delia Duran.

Il confronto tra Alex Belli e Adriana Volpe

La diretta si apre parlando del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorgè, ove Signorini mostra tutti i dubbi dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” su questo forte legame nato all’interno della casa: “Sulla sua persona non ho dubbi, ma mi è capitato spesso di essere strumentalizzata, perdonatemi e permettetemi di avere dubbi”.

Successivamente l’attore viene chiamato negli studi per avere un confronto con Adriana Volpe: “Sono andata sui tuoi social” afferma l’opinionista che poi aggiunge: “So che c’è stata una bellissima promessa di matrimonio, con i cameraman ecc… alla promessa segue il matrimonio e avete organizzato il matrimonio religioso, quello civile non lo puoi fare perchè non sei ancora divorziato e quindi quello lo hai messo da parte”.

Il concorrente conferma le dichiarazioni di Adriana Volpe, sottolineando che dopo un periodo duro legato anche al lockdown, hanno voluto comunque celebrare la liturgia della parola con la celebrazione eucaristica sigillando così il loro amore. Successivamente ricorda che Aldo Montano si è sposato con Olga Plachina con un rito in Siberia, ma la sua relazione sta andando alla grande.

Adriana continua a insinuare dei dubbi sulla relazione tra Alex e Delia, ma l’attore frena immediatamente ogni tipo di attacco: “Io non ti permetto di entrare nel mio amore nella mia storia, con Soleil c’è una grande amicizia, stop. Io amo Delia sopra cosa, non c’è nessuna amicizia che mi può portare via da lei”.