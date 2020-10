GF Vip, confronto tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Lui svela la verità e lei ammette

Sembra non avere fine la questione Massimiliano Morra – Adua Del Vesco. O forse si, ad un punto pare si sia arrivati. I due attori, sono indubbiamente i protagonisti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” e alcune loro confessioni, hanno generato tutta una serie di conseguenze che hanno coinvolto anche diverse persone, sia dentro che fuori la casa.

Adua e Massimiliano hanno parlato di una presunta setta che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo e ciò ha scatenato il caos. L’Ares Film e il produttore Alberto Tarallo sono stati individuati come gli artefici di ciò, Mediaset inizialmente ne ha parlato salvo poi porre il veto sulla faccenda, eliminando tutti i video.

Nel mentre Adua in casa, ha confessato alle sue amiche Dyane Mello e Matilde Brandi che in realtà Morra sarebbe gay. La Del Vesco però ha negato e Tommaso Zorzi l’ha smascherata, ammettendo che anche a lui aveva detto questa cosa. Adua messa alle strette ha dapprima confessato poi negato, insomma un vero e proprio calderone che si è concluso con l’ammissione da parte di Adua e Massimiliano, che tra loro non vi è mai stata una storia d’amore. Aggiungendo poi che il tutto è stato costruito a tavolino da terze persone, solo per lanciare le loro carriere.

Tutto ciò ha portato ad una vera e propria faida tra la Del Vesco e Zorzi, i quali vivono nella stessa casa, ma in guerra. Adesso però un punto sembra essere stato messo, almeno così pare. Andando con ordine, Tommaso ha vuotato il sacco è ha confessato ciò che Adua gli avrebbe detto quella famosa notte in albergo. Secondo il racconto dell’influencer, l’attrice avrebbe ammesso che vi erano cose sul conto di Morra che non si potevano dire.

A quel punto Tommaso ha raccontato: “Io le ho chiesto, perché lo chiedo di tutti, ‘Ma è gay?’. Lei mi ha risposto ‘Eh sì‘”. Dopo il racconto dettagliato di Zorzi avvenuto nelle ultime ore, un altro risvolto in casa c’è stato e ha riguardato un chiarimento tra lui e Adua. Tutto ha preso il via nel momento in cui il Grande Fratello ha dato la possibilità ai vip di leggere alcuni messaggi degli utenti che li seguono, per avere un’idea di cosa pensano di loro.

Quelli ad indirizzo della Del Vesco non erano per niente lusinghieri e ciò ha portato la gieffina ad incupirsi e a pensare, tanto da chiedere un confronto a Tommaso. L’influencer ha accettato, il tutto è stato mediato dalla Brandi. Una volta raggiunte le due in veranda, Zorzi rivolgendosi ad Adua, ha dichiarato: “Tu ammetti sempre un pezzettino alla volta“.

Adua si è giustificata e prima di chiedere scusa, ha fatto una premessa. “Mi sono trovata in prima serata e ho gestito male la cosa. Quindi ho detto una bugia. Sono stanca ti prego di capirmi e non voglio più parlare di questa cosa, ti chiedo solo scusa per aver detto che non c’eravamo visti in albergo“, ha confessato l’attrice.

Adua ha chiesto scusa a Tommaso tra le lacrime, il quale è parso propenso a comprendere la sua compagna d’avventura. L’influencer ha però ribattuto alla Del Vesco, dicendole: “Voglio solo dirti che non potevi entrare con uno scheletro così grande, tu dovevi entrare qui dentro con la schiena dritta“. I due poi, hanno avuto una conversazione civile.

Insomma, sicuramente si parlerà ancora di questa storia durante la prossima diretta del “Grande Fratello Vip”, ma forse questa è la volta buona per mettere finalmente un punto ad una telenovela che andava avanti ormai da troppo tempo. La puntata finale di una delle tante fiction in cui Adua e Massimiliano hanno recitato in passato.