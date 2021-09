GF Vip, confronto tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha ufficialmente preso il via, lunedì 13 settembre. I vip hanno varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia, dando inizio alla loro avventura. Ognuno con la sua storia da raccontare, il suo passato. Diverse sono state le novità apportate, a partire dalle opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Tra i vip che invece abiteranno nella casa di Cinecittà, anche Manila Nazzaro ha fatto il suo ingresso. L’ex Miss Italia si è subito messa in gioco, dando vita a uno scontro con la Volpe. In realtà la querelle è figlia di una vecchia ruggine che lega le due e che a quanto pare, adesso sarebbe stata chiarita definitivamente. Andando indietro nel tempo, scoviamo il motivo dell’attrito.

La Volpe, anni fa, sostituì la Nazzaro a Mezzogiorno in famiglia. Quest’ultima non prese bene la notizia, tanto da sfogarsi sui giornali e dando vita a scontri social. L’arrivo di Manila, con Adriana in studio, ha inevitabilmente portato a un faccia a faccia tra le due. Signorini ha deciso di mettere subito l’una difronte all’altra. L’ex Miss Italia ha spiegato di essere rimasta male a seguito di un Tweet della Volpe.

La Nazzaro ha puntualizzato di non aver mai detto di essere stata licenziata per lasciare il posto ad Adriana. “Ho rilasciato quelle dichiarazioni sui giornali dopo un tuo tweet che mi ha fatto stare un po’ male. Mi è dispiaciuto tanto. Mai ho detto una cosa del genere, anche se c’è da dire che la sostituzione è stata improvvisa“, queste le parole di Manila. La gieffina ha poi ammesso che quel licenziamento è avvenuto in un periodo buio per lei.

Adriana ha preso parola e replicato. Ha fatto un grosso in bocca al lupo alla Nazzaro, aggiungendo poi di averle telefonato nei giorni scorsi proprio perché la stima. Pace fatta tra le due? L’avventura è appena iniziata. La Volpe sicuramente si ritroverà a commentare l’operato della Nazzaro, dato che questo è il suo ruolo. Chissà se questa sarà l’occasione giusta per riavvicinarle.