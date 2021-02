GF Vip, confidenze notturne tra Rosalinda e Zenga: "Finalmente l’ho capito"

Il legame tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si fa sempre più forte con il passare dei giorni. Iniziato con una stima reciproca, ecco che sta diventando qualcosa di diverso come loro stessi hanno dovuto ammettere. Galeotto fu il bigliettino della Cannavò in cui l ragazza si complimentava con Zenga per come aveva gestito la situazione con il padre, ma ben presto fu chiaro che il significato era ben altro.

Durante la notte, si sono ritrovati sotto le coperte in un momento tutto per loro e hanno avuto l’occasione di scambiarsi parole importanti, soprattutto Rosalinda è sembrata molto coinvolta da questa storia appena iniziata: “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito”.

Rosalinda e Zenga si confidano sotto le coperte

Rosalinda, infatti, ha deciso di lasciarsi alle spalle una storia di 10 anni e di ricominciare tutto daccapo con Zenga. Questa presa di posizione non è condivisa da Dayane Mello, la modella brasiliana è arrivata addirittura ad insinuare che il loro legame possa essere una strategia di gioco. Arrivati ormai alla fine potrebbe essere – secondo lei – un estremo tentativo di attirare l’attenzione del pubblico e arrivare in finale.

Ma ascoltando le parole dei due ragazzi questa tesi sembra alquanto improbabile: “Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo. a vita è una ed è bello vivere queste emozioni, è fortuna. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati. Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre. (…) Mi piace coccolarti e farti stare bene” continua la Cannavò con gli occhi a cuoricino e Zenga risponde confermando quello che ha sempre detto alla ragazza, cioè di sentire molta chimica tra loro, non solo a livello fisico: “Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”.

Infine Rosalinda gli chiede quale bacio gli fosse piaciuto di più, tra il suo e quello con Dayane: “Comunque ti è piaciuto più il mio bacio o quello con Dayane“. Zenga, ovviamente, risponde che il bacio più bello è stato quello con Rosalinda.