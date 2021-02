GF Vip, confessioni piccanti per Zelletta e Zorzi: le loro misure e molto altro

Momenti di confessioni intime nella casa del “Grande Fratello Vip“. A questo giro i protagonisti indiscussi sono stati Tommaso Zorzi e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta. I due infatti, dopo la puntata del lunedì, si sono ritrovati in giardino per rilassarsi, in compagnia di Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Mentre la Orlando era impegnata ad intrattenere argomentazioni altrove, per Tommaso e Andrea si è intavolato un argomento molto intimo e piccante. I due infatti hanno affrontato il discorso delle misure, grazie anche alla frase di Zelletta, che afferma: “Vorrei avere il tuo polpaccio. Il c*lo no. Magari la min***a“.

Le confessioni intime di Zelletta e Zorzi e l’intervento della De Grenet

Dopo la frase di Andrea, Tommy non è parso particolarmente imbarazzato, tanto che Andrea ha poi continuato il discorso con Samantha, esaltando le misure del meneghino. A quel punto l’intervento stupido della De Grenet è stato spontaneo: “Ma veramente? Ma te lo sei misurato?“, Zorzi continua, gesticolando dei numeri con la mano, indicando il numero preciso delle sue misure intime.

Lo stesso fa anche Zelletta, e a quel punto, in termini di confronto, la De Grenet si rivolge ad Andrea ed afferma: “19 sei scarsino eh, sarà che io sono abituata bene ma 19 sei scarso“. Non solo di misure si parla, ma viene fuori anche il discorso dell’autoerotismo nella casa. Argomento intavolato dalla De Grenet, che invita i due concorrenti a confessare quante volte lo praticano. Tommaso non si tira di certo indietro, dichiarando apertamente la sua frequenza, seguito poi dalle confessioni di Zelletta.

Una scena davvero divertente e ironica, nata in pochissimo tempo che ha fatto il giro del web. In molti infatti in questo momento stanno commentando quella breve parentesi dei tre concorrenti, diventati subito i protagonisti del giorno. Manca davvero poco alla fine del reality ed i ragazzi nella casa sembrano anche alquanto esausti; del resto non è semplice passare così tanti mesi rinchiusi in una casa. Sul web già circolano i nomi dei vincitori, tra cui spicca quello di Dayane ed anche quello di Tommaso. Chi vincerà? Non resta che attendere anche qualche settimana.