GF Vip, confessioni durante la notte tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta

Il trio formato da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta si sta dividendo. Da una parte, sempre uniti, ci sono Zorzi e Stefania che sembrano non accettare i comportamenti che negli ultimi giorni sta assumendo la Ruta: “Lei fa dei viaggi tutti suoi“, hanno commentato durante la notte.

In vena di confessioni, Tommaso e la Orlando non stanno vedendo di buon occhio il fatto che Maria Teresa sia sempre più attenta a ciò che il pubblico da casa percepisce e questo suo atteggiamento è stato preso dai due compagni di viaggio come un tentativo di educarli, in qualche modo.

Le confessioni di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

A tal proposito Stefania racconta a Zorzi alcuni suggerimenti che la Ruta le avrebbe dato, come per volerla indirizzare ad assumere certi comportamenti rispetto agli ultimi avvenimenti successi nella Casa: “L’altra volta mi ha detto ‘La gente potrebbe pensare che andate via tanto ormai vince Dayane‘, adesso mi ha detto: ‘Tu fai così e la gente potrebbe pensare che lo fai perché sei vicina a Tommaso’“.

Stefania le ha risposto che a lei non interessa di ciò che la gente può pensare, essendo in buona fede e in pace con se stessa. Un dubbio si è insinuato nella mente della Orlando, probabilmente Maria Teresa dice quelle cose perché in realtà è lei a pensarle: “Pure il pistolotto mi sono dovuta subire“, afferma infastidita.

A questo punto anche Zorzi le rivela una loro conversazione in piscina, quando la Ruta gli ha consigliato di essere meno duro con Giulia Salemi: “Voleva dirmelo in puntata ma non lo ha fatto per non mettermi in difficoltà”, l’influencer è convinto che la Ruta stia mettendo in atto una strategia in vista della finale: “Secondo me è una nuova linea editoriale che ha deciso di adottare”, aggiungendo che segue gli umori che arrivano dallo studio durante le dirette: “Fa fare l’ariete allo studio. Quando sfonda lo studio, lei segue”.

Stefania è molto delusa dal comportamento della Ruta e ribadisce di essersi sempre comportata come meglio credeva, senza pensare a ciò che il pubblico si potesse aspettare da lei: “Ci vuole educare, è la nuova educatrice. Io mi rendo benissimo conto se faccio un errore. (…) Sono molto delusa stasera. Perché una dopo l’altra no. Preferisco uscire con lei che con te“, conclude la Orlando.