GF Vip, concorrenti preoccupati per un possibile flop dopo i sei nuovi ingressi: "Forse questa edizione è scarsa"

Durante la diretta di giovedì del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha fatto entrare altri sei concorrenti, ove tra l’altro alcuni di loro sono delle vecchie conoscenze del reality show: Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia.

I nuovi ingressi, oltre a sostituire Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Ginevra Lamborghini, hanno come compito quello di crerare nuove dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. Difatti sin da subito Micol sta facendo parlare di se per la sua vecchia relazione con Edoardo Donnamaria, scaturendo un’immediata gelosia da parte di Antonella Fiordelisi.

I vip preoccupati per un possibile flop

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, i concorrenti hanno parlato dei nuovi ingressi all’interno della Casa più spiata d’Italia. In tanti infatti non sembrano essere felici per i sei vipponi, sottolineando come questa decisione può essere stata presa solamente per alzare gli ascolti e lo share della trasmissione.

“Ragazzi per me non è una cosa buona“ ha detto con decisione Sofia Giaele De Donà per poi aggiungere: “Se ne sono entrati così si vede che questa edizione del Grande Fratello Vip è molto scarsa, per questo hanno fatto entrare sei persone. Non credo che sia una cosa buona onestamente“.

Le preoccupazioni da parte degli altri ragazzi, sempre come riporta “Biccy”, non finisce con il commento di Giaele: “Che entrasse qualcuno era ovvio, magari due o tre, forse quattro, ma mai sei. Questa cosa è strana chissà perché hanno deciso in questa maniera” mentre alcuni credono che questi ingressi siano collegati solamente alla necessità di creare nuove dinamiche.

Va detto che, almeno inizialmente, i sei nuovi volti hanno già dato una mano in ambito Auditel. Difatti, leggendo i dati dello scorso giovedì, il “Grande Fratello Vip” è migliorato di molto rispetto alle passate dirette, avvicinandosi sempre di più alla concorrenza di Rai 1.