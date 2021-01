GF Vip, complicità particolare tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta

Nella casa del “Grande Fratello Vip” le sorprese non finiscono mai. Sicuramente i 4 mesi di reclusione pesano e si fanno sentire per i veterani, ma in un modo o nell’altro i gieffini trovano il modo per impegnare le loro giornate. Tra una lite e un sorriso, il tempo passa e la finale si avvicina sempre più. Come ogni edizione che si rispetti, una o più storie d’amore nascono all’interno della casa, ma quest’anno la cosa ha faticato a decollare con i soli Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che dopo circa 3 mesi per lui e 2 per lei, si sono lasciati andare.

Nelle ultime ore però, un’altra coppia desta sospetto ed è una coppia sulla quale mai nessuno avrebbe puntato, ovvero quella composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Andrea è fidanzatissimo con Natalia Paragoni, mentre Rosalinda sta vivendo un periodo di crisi con il fidanzato Giuliano e complice una prova lanciata dal GF, il feeling tra i due gieffini non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori.

Gli autori hanno chiesto ai ragazzi di cimentarsi in una prova di recitazione e formando delle coppie, tutti loro hanno dovuto interpretare la famosa scena del “Titanic”, quella di Jack e Rose sul ponte. Tra tutti i gieffini, quelli più credibili sono stati proprio Zelletta e Rosalinda. Tra i due si è creata una complicità palpabile, sicuramente figlia di tanti mesi di reclusione.

Andrea e la Cannavò sono forse gli unici a non aver mai realmente litigato, gli unici che si sono conosciuti nel profondo. Il loro feeling è cresciuto sempre più, giorno dopo giorno e questo non è di certo sfuggito al popolo del web. Gli utenti hanno iniziato a sognare la nascita di una nuova coppia all’interno della casa, rimarcando la complicità palese tra Zelletta e Rosalinda.

La loro alchimia sta facendo sognare i fan, ma sicuramente le cose non sono semplici come possono apparire. La Cannavò deve sistemare la sua vita personale, lei che è entrata come Adua Del Vesco e uscirà come Rosalinda Cannavò. Andrea invece dovrà affrontare con la sua fidanzata la questione del presunto tradimento, anche se la cosa sembra essere rientrata. Nonostante ciò il pubblico sogna, mentre Natalia non ha ancora avuto nessuna reazione in merito.