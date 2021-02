GF Vip, coming out di Dayane Mello: durante la notte le dure reazioni di Tommaso Zorzi e Rosalinda

Il “Grande Fratello Vip” non finisce mai di stupire e a poco meno di una settimana dalla finale, ecco altre rivelazioni che accendono nuove discussioni. La camaleontica Dayane Mello ha rivelato in diretta di avere avuto in passato delle esperienze intime con altre donne e di aver provato per Rosalinda Cannavò un sentimento diverso dalla semplice amicizia, dichiarandosi innamorata di lei.

Parole che hanno sorpreso moltissimo anche la stessa Rosalinda che ascoltava la sua compagna di viaggio mentre confessava questo suo sentimento. Finita la puntata queste rivelazioni sono state oggetto di molte discussioni e il primo a storcere il naso è stato Tommaso Zorzi, molto riluttante a credere che il coming out della Mello fosse vero e sentito.

GF Vip, Zorzi non crede al coming out della Mello

“A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore”

ha tuonato l’influencer, esternando tutta la sua diffidenza circa l’omose**ualità della Mello. La cosa che ha frastornato di più Zorzi, è stata la decisione di Dayane di mandare in nomination Rosalinda, dopo aver confessato il suo amore per lei.

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. (…) Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te” Zorzi non fa sconti alla Mello e non le perdona la leggerezza con cui – secondo lui – ha usato il termine “amore“, per poi poco dopo affondare la lama sulla Cannavò.

GF Vip, la reazione di Rosalinda Cannavò alle parole di Dayane

Un argomento delicato che punge sul vivo l’ex volto di “Riccanza” che non perdona a Dayane il fatto che usi questo argomento così delicato e che lui ha provato in prima persona, per togliersi dall’imbarazzo che il rapporto con Rosalinda le ha creato negli ultimi tempi: “Arrivare qua e fare la finta… Venire qua in tv e fare la fi*a e dire ‘sono mezza lesbica‘ a me sta sul caz*o” si sfoga Zorzi.

La stessa Rosalinda è rimasta spiazzata da tutto ciò e racconta un episodio accaduto mesi prima, quando proprio il loro rapporto – secondo le dichiarazioni della Mello – sarebbe dovuto essere qualcosa di più intimo: “Mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite?” per poi continuare a raccontare che secondo Dayane, lei e il fratello sarebbero stati una coppia perfetta: “Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta”.