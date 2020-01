GF VIP, Clizia Incorvaia e la sua confessione ad Antonio Zequila: "Così è finita con Sarcina"

Una Clizia Incorvaia tutt’altro che reticente nella famosa casa di Cinecittà; la famosa influencer infatti non riesce a trattenere le sue confessioni, come se fosse uno sfogo, al suo inquilino Antonio Zequila. Si è parlato molto della Incorvaia e con la sua relazione, oramai finita con il leader delle “Vibrazioni” Francesco Sarcina.

Una storia finita male quella tra i due, che nonostante la presenza di una figlia, non hanno potuto fare a meno di avanzare le pratiche della separazione. D’altronde c’era da aspettarselo, viste le notizie che sono trapelate sul conto di entrambi i personaggi della storia.

Ma pare che secondo la Incorvaia, tutto sia iniziato proprio a causa dell’ex marito, ed ha smentito che vi fosse una storia parallela con il presunto spasimante segreto, il famoso attore Riccardo Scamarcio. Ciò che confessa la Incorvaia è stato si un bacio, ma avvenuto una volta che la coppia si era definitivamente separata, e mai prima, di fatto lo stesso Scamarcio ha sempre smentito tutto riguardo questa storia.

Una donna ferita, disillusa, ma soprattutto delusa, così è apparsa Clizia, durante la sua confessione della sua versione dei fatti ad Antonio Zequila. Tra le parole del suo discorsovi sono state anche motivazioni come il credere ancora nel matrimonio, infatti la donna recita: “Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa.“

Una scelta dolorosa ma inevitabile se si pensa dunque che ha avuto bisogno di 2 anni la donna per superare questa situazione, ma ora appare decisamente più risoluta, se pur raccontando queste vicende con un tono aspro ed ancora dispiaciuto.

Infatti la Incorvaia aggiunge in merito: “Ho mandato io la lettera di separazione a settembre 2018, lui diceva che è stato improvviso. Ma eravamo in crisi da tanto tempo e lui si faceva la sua vita.” Pare in effetti che il tutto sia nato dalla poca serietà del cantante, il quale viveva addirittura una seconda vita, con tanto di relazione extra coniugali, secondo la donna.