GF Vip, Clizia Incorvaia difende Micol: "Il branco si sta scagliando contro una sola persona"

Il percorso dell’influencer Micol Incorvaia nella Casa del “Grande Fratello Vip” è iniziato immediatamente in salita. L’influencer, tra le ultime entrate di questa settima edizione condotta da Alfonso Signorini, viene sin da subita un po’ messa da parte dal resto del gruppo.

Oriana Marzoli l’accusa di essere una persona che cura pochissimo l’igiene e, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi, afferma di come la vipponaw avrebbe i capelli sporchi. Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le più esperte di questa edizione del “GF Vip”, l’etichettano invece che si tratti di una ragazza brutta e, se fossero uomini, non la guarderebbero neanche di striscio.

Clizia Incorvaia difende la sorella Micol

Ferita dalle accuse ricevute da Micol in queste ore, sui social Clizia inizia a sbottare: “Vorrei dire una cosa importante, al di la del fatto che un personaggio o persona possa piacere o meno, io credo che nessun essere umano è legittimato a screditare quella persona, a parlarne male dietro le spalle e dirle le cose più brutte. Sei una m**da, mi fai vomitare, fai ca*are, se fossi un uomo non la guarderei mai. Queste donne, tranne Giaele, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, che è mia sorella”.

Le accusa poi che queste persone sono un pessimo esempio, poiché sarebbero il tipo di donne che si odiano a vicenda e la televisione, in questo caso, non starebbe lanciando un messaggio positivo per i più giovani. Vuole comunque spezzare una lancia a favore di Micol, congratulandosi con la sorella per come sta andando avanti nonostante le offese, poiché probabilmente lei si sarebbe messa a piangere come una bambina sin da subito.

Il suo lungo intervento via social termina con una breve dedica rilasciata a Micol: “Non sentirti sola, sei attaccata perché sei una persona diversa dalla massa, diversa dalle altre perché sei una persona vera in tutti i sensi e la verità dà fastidio a molti. Detto ciò, è il solito branco che si scaglia contro una sola persona. Un passo indietro per l’emancipazione femminile“.