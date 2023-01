GF Vip, Clizia Incorvaia bacchetta Edoardo Tavassi: "Quella sana leggerezza con Micol è stata persa"

Ascolta questo articolo

Clizia Incorvaia ha deciso di essere tra gli ospiti della puntata di ieri del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, per difendere la sorella Micol. Difatti l’ex concorrente rivela nel non riuscire più a vedere la stessa magia e passione delle prime settimane negli occhi di Edoardo e Micol.

Proprio per questo motivo, con tono preoccupato e amareggiato, Micol rivela di aver visto sua sorella fin troppo delusa per come stanno andando le cose e si sente in diritto di intervenire in merito a questa vicenda: “Io voglio sapere se ti devo chiamare cognatino e se sei ancora nel cerchio della fiducia. Sento che quella sana leggerezza che avevate si è un po’ persa. Io ti chiedo onestà anche nei confronti di Micol perchè l’uomo ti deve rovinare il rossetto e non il mascara”.

In realtà Clizia non è rimasta molto entusiasta per il presunto avvicinamento tenuto da Nicole Murgia nei confronti di Edoardo, ove l’influencer nei giorni scorsi si lancia nei confronti del fratello di Guendalina, ove ha fatto storcere il naso sia alla Incorvaia ma anche al pubblico sui social network.

Sulla vicenda legata a Nicole però Edoardo prende immediatamente le distanze: “Lei mi dà tanta leggerezza e ti posso assicurare che quello che hai visto è solo uno scherzo. Micol è riservata ma ha il suo caratterino, se ci fosse stato qualcosa che le avesse dato fastidio l’avrebbe detto. Quello che ho detto era una battuta“.

Nicole afferma di essere semplicemente amica di Edoardo e che avrebbe scherzato più volte con lui e di essere un fan della coppia, sottolineando come in passato è stata capace di farli riappacificare dopo un litigio. La stessa Micol invece, nella parte finale, cerca di minimizzare l’accaduto: “Edoardo fa queste battute con tutti, non mi ha dato fastidio“.