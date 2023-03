GF Vip, Clizia Incorvaia attacca duramente Antonella Fiordelisi: le sue parole

Nell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, trasmesso su Canale 5 nella giornata di lunedì, i telespettatori hanno dovuto assistere all’eliminazione di Antonella Fiordelisi. La schermitrice, nel corso dei suoi mesi passati nella Casa, ha stretto alcune amicizie ma soprattutto delle liti che sono state al centro di numerose dinamiche.

Sicuramente la rivalità più accesa nell’ultimo periodo è quello tra Antonella e Micol Incorvaia. Proprio nel corso della puntata l’ex concorrente ha affermato come sia assurdo che la Incorvaia continui a parlare di lei nonostante abbia già conquistato la finale, mentre Micol l’accusa di essere poco obbiettiva e di comportarsi in maniera teatrale per far parlare di se.

L’attacco di Clizia Incorvaia ad Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Clizia Incorvaia nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi” ove ha parlato del “Grande Fratello Vip”. Dapprima parla della finale conquistata da Micol, ammettendo di star ancora esultando per il risultato raggiunto dalla sorella. Successivamente rivela di credere alla storia d’amore con Edoardo Tavassi, sottolineando che tra Micol e il fratello di Guendalina avrebbero molti tratti in comune.

Successivamente parla di Antonella, ove non sembra avere un parere positivo su di lei: “Questo nome e la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei. Oriana simile ad Antonella? Lei è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente e aggressiva”.

La Incorvaia ha poi raccontato come Edoardo Donnamaria sia passato da casa sua per salutare Paolo Ciavarro, poiché tra i due ci sarebbe una bella amicizia che va avanti da molti anni: “È venuto a dare un saluto a Paolo, io ho ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di lor maschietti. Era un po’ provato, l’ho visto molto preso”.