GF Vip, Clarissa Selassié pensa di abbandonare la casa

Nelle scorse puntate del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si è parlato della situazione dedicata alla famiglia Selassiè. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, le tre ragazze non sarebbero delle vere e proprie principesse.

Come riportato dal magazine Giulio Bissiri, il vero nome del padre delle tre gieffine, avrebbe modificato alcuni documenti per apparire come Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Attualmente l’uomo, come svelato anche da Alfonso Signorini, si trova in carcere a Lugano, in Svizzera, per un presunto raggiro da oltre 10 milioni di franchi (che sono al cambio attuale circa 9 milioni di euro) a tre investitori.

Lo sfogo di Clarissa nella casa

Come riportato dal sito “Biccy“, nella giornata di ieri Clarissa Selassié ha voluto parlare nuovamente della sua famiglia ove non esclude un addio dalla casa. Il parere delle altre due sorelle al momento resta sconosciuto, ma le ultime tensioni tra di loro a causa della non nomination a Soleil potrebbe portare a clamorosi colpi di scena nel loro percorso.

Parlando del suo possibile abbandono, che comunque a oggi resta molto improbabile, servirebbe per restare al fianco del papà dopo lo sconto della sua pena: “Se mio padre esce dal carcere io prendo le valige e me ne vado da qui“. Oltre però non è possibile ascoltare, dal momento che gli autori hanno deciso di cambiare inquadratura durante il momento topico del suo sfogo.

Sempre come riportato dal portale, Clarissa ha voluto poi lanciare una frecciatina nei confronti di Manila, accusandola di star facendo una strategia insieme a Soleil e lo dice in presenza dell’ex corteggiatrice: “Mi fa strano che non ti ha nominato ma spesso parla male di te. Lei l’altra sera non ha detto delle belle cose. Diceva che fingevi per avere le clip in puntata”.