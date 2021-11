GF Vip, Clarissa Selassiè ha un piccolo malore e sviene in bagno: "Mi sento male"

Molti telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, affermano che nella giornata di ieri Clarissa Selassiè, una delle tre principesse presenti negli studi di Cinecittà, sarebbe svenuta nel bagno.

A riportare per prima questa notizia è il sito “Today“: “Gli spettatori spiegano che Clarissa avrebbe gridato ‘Mi sento male‘ a voce piuttosto alta per poi perdere i sensi mentre si trovava nell’area beauty del bagno“. Sempre secondo il portale anche Soleil Sorgè e Manila Nazzaro hanno provato immediatamente a soccorerla e darle una mano dopo questo incidente.

Secondo il sito “Biccy” invece le urla di Clarissa si sarebbe sentite anche durante la messa in onda di Mediaset Extra, costringendo quindi gli autori di censurare la scena e togliere l’audi. In alcuni video che circolano sui social network, specialmente su Twitter, si può vedere Katia Ricciarelli molto preoccupata per lo stato di salute della principessa, chiedendo a Sophie Codegoni delle delucidazioni in merito alla ragazza.

Le voci sullo stato di salute di Clarissa

Il sito “Novella 2000” invece prova a fare chiarezza in merito a questa vicenda, rivelando che lo stato di salute di Clarissa non dovrebbe essere preoccupante: “Pare che Clarissa Selassié abbia avuto un malore dovuto a un calo di pressione: e abbia sbattuto una qualche parte del corpo non ben definita: ‘Ok, da quello che ho capito ha avuto un abbassamento di pressione per via del ciclo ed è svenuta e ha sbattuto non ho capito cosa. Piangeva dallo spavento e dal fatto che si è fatta male'”.

Fortunatamente il suo stato di salute non sarebbe preoccupante e infatti la ragazza si sarebbe ripresa dopo una bella dormita. Nella puntata di domani del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini quasi sicuramente farà chiarezza in merito a questo avvenimento inspiegabilmente censurato.