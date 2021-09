GF Vip, Clarissa Selassié e Ainett attaccano Sonia Bruganelli: "Se salva Soleil il programma accetta il razzismo"

Sono ore concitate queste, all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Le liti sono divampate e la pace dei primi periodi è ormai solo un lontano ricordo. La protagonista indiscussa è senza dubbio Soleil e non solo per la sua diatriba con Gianmaria Antinfoli. Anzi, tra i due pare che la questione sia chiarita, dato che negli ultimi giorni ne hanno parlato e si sono confrontati.

Questa volta però la questione è stata più grossa e ha coinvolto diversi inquilini in casa. Tutto è nato a seguito di una lite tra Alex Belli e Samy Youssef che ha spaccato in due la casa. Soleil, con l’intento di voler rimettere ordine ha pronunciato una frase che è stata percepita come razzista. “Smettete di urlare come delle scimmie“, ha detto la Sorge.

La Fico ha dichiarato che le parole fossero indirizzate a Samy e Ainette. A Raffaella e alla Stephens si è aggiunta Clarissa Selassié e le tre hanno mosso accuse pesanti a indirizzo di Soleil. Nella discussione è stata coinvolta anche Sonia Bruganelli, la quale è stata attaccata. Quest’anno alle opinioniste è stata data la possibilità di salvare un gieffino a testa dalle nomination e la Bruganelli ha dichiarato che finché potrà preserverà sempre e solo Soleil.

Questo le è valso l’attacco da parte di Ainett e Clarissa. La gatta nera ha dichiarato che già sa che in puntata Sonia difenderà a spada tratta la Sorge. La difendono perché qualora andasse in nomination uscirebbe subito, aggiungendo infine: “Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta“. Alle parole della Stephens hanno fatto eco quelle della princess, la quale ci è andata giù pesante parlando ancora di razzismo.

“Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà. Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo. Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto. Io spero che finirà prima o poi“, queste le parole di Clarissa.

Insomma la situazione è infuocata, le parole pronunciate sono forti e vedono coinvolto anche il programma. Sicuramente se ne parlerà in puntata e Signorini con ogni probabilità redarguirà la principessa. A loro non è andato giù il fatto che la Bruganelli salvi sempre la Sorge e lo hanno palesato. Se Sonia dovesse salvare ancora Soleil ne vedremo sicuramente delle belle.