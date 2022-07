GF Vip, Clarissa Selassié contro Signorini: "Orietta Berti scelta sbagliata, i giovani come me devono avere più spazio"

Ascolta questo articolo

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato le ultime indiscrezioni sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, ufficializzando la presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste del reality che inizierà a settembre su Canale 5.

Una scelta piuttosto criticata sui social, dal momento che in molti non avrebbero voluto rivedere Sonia riconfermata dopo le critiche ricevute. Tra l’altro la moglie di Paolo Bonolis, forse certa dell’addio prima di ricevere la riconferma, ha ammesso che avrebbe rifiutato di ritornare negli studi del “GF Vip”.

Clarissa Selassié critica Alfonso Signorini sulla scelta delle opinioniste

Intanto la principessa etiope Clarissa Selassié, ex concorrente del “GF Vip 6”, non sembra essere d’accordo con Alfonso Signorini, rivelando che in quel posto ci sarebbe stato bisogno di persone più vivaci: “Assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne, ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me“.

Come riportato da “Biccy“, l’attacco di Clarissa non si ferma qui: “Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Poi a me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare“.

Per la principessa quindi la televisione avrebbe bisogno di puntare su volti più giovani, dando più spazio a loro e non sempre ai soliti personaggi che escono ormai da anni sul piccolo schermo.