GF Vip, Clarissa Selassiè attacca Manila che scoppia in lacrime: "Sei la più falsa di tutte le edizioni"

Durante la loro permanenza nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due concorrenti Clarissa Selassiè e Manila Nazzaro hanno stretto un bel rapporto, provando sempre a sostenersi tra di loro.

La situazione si è incrinata dopo l’eliminazione della principessa etiope, ove ha iniziato a lanciare delle dure frecciatine sui social. Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri, fa leggere a Manila un messaggio proprio di Clarissa scritto su Instagram, facendo scoppiare in lacrime la conduttrice radiofonica.

Lo scontro tra Clarissa e Manila

“Sono veramente sconvolta perché tu parli male di tutti nella Casa e l’abbiamo visto” la Selassiè, come riportato testualmente dal sito “Style24”, non ci va leggera nei confronti di Manila che poi aggiunge: “Non c’è una persona che hai risparmiato, poi vai là e fai l’angioletto. Sei la più falsa di tutte le edizioni del GF Vip“.

Manila, probabilmente offesa dalle parole di Clarissa siccome ha sempre difeso lei e le altre due sorelle nella casa, scoppia in lacrime affermando: “Clarissa, anche meno tesoro mio. Lei è una delle persone che ho sempre detto che mi manca tantissimo e ho nominato più volte Carmen per non nominare le ragazze. Sarò anche ruvida, ma sono diretta cara Clarissa. Io ci metto la faccia, sempre. È una sconfitta personale perché Clarissa è stata la prima persona a cui ho dato tutto il mio cuore. Ho dato veramente tutta me stessa e queste cose mi fanno male“.

Sempre sui social interviene anche Lorenzo Amoruso, il marito di Manila, attaccando Clarissa definendola come una persona “piccola” oltre che una bimba viziata. Per la vippona invece la situazione non è migliorata, nonostante gli altri concorrenti abbiano in ogni modo provato a consolarla per le dure offese ricevute.