GF Vip, Ciacci eliminato. I vip su Twitter lo asfaltano, Corona: "Va radiato a vita"

Ascolta questo articolo

La puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 3 ottobre, è stata davvero complicata, sia per Alfonso Signorini che per i vipponi che hanno dovuto affrontare le loro negligenze verso Marco Bellavia e il suo grande disagio ignorato da molti e non compreso da tutti.

A pagare cara la superficialità e la cattiveria con cui hanno trattato Bellavia sono stati Ginevra Lamborghini – squalificata per l’orrenda frase “Merita di essere bullizzato” – e Giovanni Ciacci, eliminato con un televoto flash insieme a Gegia, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi.

Il pubblico da casa non ha avuto alcun dubbio, l’eliminazione di Ciacci è quasi stata un plebiscito unanime e insieme al pubblico hanno preso le distanze dall’ex vippone anche i colleghi della tv. Su Twitter, infatti, sono comparsi cinguettii contro lo stylist che danno la giusta misura della gravità dei suoi comportamenti.

I vip della tv contro Giovanni Ciacci

Troviamo così Simona Ventura che con un lapidario “Ciacci si è fatto riconoscere” ha dimostrato tutta la delusione verso un personaggio – suo collega – che tanto si è battuto contro le discriminazioni, ma che alla prima occasione di tradurre i suoi bei discorsi in fatti, ha fallito miseramente.

Anche Tommaso Zorzi non ha perso occasione per rispondere, finalmente, a Ciacci dopo che quest’ultimo tempo fa aveva rilasciato un’intervista con parole molto pesanti, sia su di lui che su Giulia Salemi – tra l’altro ritrovata in studio al GF – e Giulia De Lellis: “Zorzi non ha contenuti. Gli influencer hanno vita breve in tv, guardi De Lellis e Salemi” aveva dichiarato Ciacci su “Novella 2000”. La risposta di Tommaso non si fa attendere; “I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie” gongola Zorzi.

L’attacco più forte, però, arriva da Fabrizio Corona: “Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone” ha sentenziato senza pietà e con precisione chirurgica l’ex re dei paparazzi.