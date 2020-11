GF Vip: chiusura anticipata e sospensione della messa in onda del venerdì?

Ritorna più forte che mai il Covid-19. La curva dei contagi non accenna a placarsi e laddove il pubblico aveva iniziato a vedere un barlume di speranza, con la programmazione ritornata quasi ai vecchi fasti, adesso bisogna ricredersi, in quanto si sta assistendo a tutta una serie di rimodulazione e cambi di decisione.

A causa dei nuovi provvedimenti disciplinari, volti ad abbassare l’indice di contagio e il dilagarsi inesorabile delle infezioni da Covid, sembra che anche quei programmi che promettevano ottimi ascolti, si siano ritrovati a dover fare dietro front, uno tra questi sembra essere proprio il “Grande Fratello Vip“.

Inizialmente la produzione aveva deciso di voler allungare la programmazione fino al 2021, precisamente fino a febbraio. Le cose andavano bene, gli ascolti anche, insomma tutto sembrava deciso. Nonostante le buone intenzioni però, anche i programmi tv si ritrovano oggi costretti ad adeguarsi, ridimensionando dunque le proprie aspettative, ritornando alle vecchie precauzioni, nel rispetto di tutti i lavoratori che consentono lo svolgersi dei programmi.

Gli autori infatti, in ottemperanza alle nuove disposizioni messe in pratica dal Governo, hanno deciso di sospendere, almeno momentaneamente, la Regia 2 per la diretta h24 su Mediaset Extra. Ecco quanto comunicato: “La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori“.

Gli autori continuano il comunicato, concludendo: “Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente“. Ma a rendere tutto ancora più sorprendente, ci pensa il blogger Amedeo Venza che sottolinea la forte possibilità che il reality show subirà non più un prolungamento, bensì una chiusura anticipata, proprio a causa del Covid-19. Sarà vero? Non resta che attendere per conoscere ulteriori risvolti.