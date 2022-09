GF Vip, Charlie Gnocchi: "Sei una mer*a vivente" poi si schianta contro la vetrata

Ascolta questo articolo

Chiarlie Gnocchi ha iniziato male la giornata e l’ha finita peggio. Il vippone già dal mattino ha avuto un duro scontro con Attilio Romita per via della spesa e nel pomeriggio, invece, è stato vittima di uno scontro con la vetrata che separa la Casa del “Grande Fratello Vip” con il giardino. Ma vediamo meglio cosa è successo.

I vipponi in mattinata si sono riuniti per decidere la spesa della settimana, un momento molto delicato visto e considerato la difficoltà di mettere d’accordo molte persone con esigenze e gusti diversi fra loro. Proprio queste differenze di punti di vista hanno portato ben presto Charlie e Attilio allo scontro.

GF Vip, lo scontro tra Charlie e Attilio e l’incidente di Gnocchi

Il giornalista sportivo ha definito le scelte dei suoi compagni di viaggio “surreali” e questa etichetta non è piaciuta per nulla a Gnocchi che è esploso: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una mer*a vivente. Ma vaffancu*o va, che è meglio… Surreale a me!“, ha sbottato il fratello di Gene perdendo completamente le staffe.

Ma per Gnocchi questo non è stato il solo scontro della giornata, nel pomeriggio infatti ha avuto un incontro ravvicinato con la vetrata che divide l’interno della casa dal giardino. Mentre Charlie stava chiacchierando serenamente in giardino con Cristina Quaranta, si è voltato all’improvviso e ha sbattuto la testa contro la vetrata che si è disintegrata.

Nel video che circola sul web non sono ben chiare le dinamiche dell’incidente, la telecamera infatti non ha inquadrato ben bene la scena. Solo in un secondo tempo, grazie alla ripresa dall’interno della casa, alle spalle di uno Antonino Spinalbese intento a cucinare, si vede meglio il momento del rovinoso impatto.

Charlie, dopo la clamorosa botta, è entrato dentro la casa con una mano sulla fronte, mentre la Quaranta non ha trattenuto una risata, ma subito dopo si è sincerata delle condizioni del suo coinquilino: “No amore, ti sei fatto male?“. Sicuramente pochi istanti prima siamo certi che Charlie stesse molto meglio.