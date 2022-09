GF Vip, Charlie Gnocchi parla di Alex Belli: "È il mio mito ed è il più grande comico involontario degli ultimi 20 anni"

Ascolta questo articolo

Come annunciato dalle indiscrezioni, Charlie Gnocchi ha deciso di prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Per il fratello di Gene si tratta sicuramente di un’importante opportunità lavorativa e, facendo una esperienza positiva, potrebbe ritrovare nuovamente spazio sul piccolo schermo.

Intanto già durante la clip di presentazione Charlie ha voluto giocarsi la carta della comicità, rivelando alcuni aneddoti del suo passato lavorativo e del suo rapporto con il fratello. Successivamente, lanciando anche una frecciatina, ha ammesso di voler diventare l’Alex Belli della settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Charlie Gnocchi

“Io sono Charlie Gnocchi, Charlie il cialtrone dello spettacolo che non sa fare niente e anche quasi tutto” inizia subito così la clip di presentazione il neo entrato del “GF Vip”: “Ho avuto la fortuna di lavorare nell’incredibile squadra di ‘Striscia la notizia’ con Ricci ed ero Mister Neuro“.

All’epoca Mister Neuro ha ottenuto un buon successo nel TG satirico. Il personaggio, interpretato ovviamente da Charlie, era vestito con euro in monete e banconote, ed aveva come obiettivo di intervistare i personaggi politici italiani riguardo a sprechi e sperperi di denaro pubblico.

La clip di presentazione però non si ferma qui: “Siccome sono un tarantolato del parlare la radio è la mia casa. Rifacendomi ad Arbore e Gianni Boncompagni io facevo ‘Alto Godimento’, che è stato il mio marchio. Gene, comico mediocre, è mio fratello. Lui voleva venire al posto mio ma siccome al ‘Grande Fratello’ servono dei figaccioni e della gente bella, in famiglia sono io quello bello”.

Nella parte finale lancia una frecciatina ad Alex Belli che, quasi sicuramente, risponderà nei prossimi giorni su Instagram come al suo solito: “Io voglio essere il nuovo Alex Belli. Lui è il mio mito, è il più grande comico involontario degli ultimi 20 anni. Io se non divento come Alex ci posso andare vicino”.