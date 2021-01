GF Vip, Cecilia Capriotti sbotta duramente dopo la forte reazione di Maria Teresa Ruta: "E lei che mi ha offeso"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, soprattutto per i veterani i quattro mesi di reclusione iniziano a farsi sentire, eccome se si fanno sentire. La tensione è tanta, mista a stanchezza, i nervi sono a fior di pelle e tutti loro sono ormai provati. Anche chi come Maria Teresa Ruta si è sempre mostrata calma, tranquilla e pacata, inizia ad accusare il colpo.

La giornalista nelle ultime ore ha avuto una reazione forte, fortissima, impensabile e soprattutto sorprendente, accompagnata da lacrime, urla, insomma un vero e proprio sfogo che ha portato la gieffina a tirar fuori tutto ciò che da 4 mesi ormai aveva dentro. La Ruta è stanca di essere trattata con sufficienza da tutti i concorrenti in gioco e ciò l’ha portata ad avere un crollo emotivo.

Tutto è iniziato quando i gieffini e in particolare Cecilia Capriotti hanno ironizzato sul fatto che Maria Teresa russa. Dopo quanto accaduto, la Capriotti ha avuto a sua volta una reazione, dove ha dapprima cercato di capire cosa stesse succedendo (dato che è stata una delle poche che non ha consolato la Ruta), è poi stata attaccata da Zorzi e infine ha replicato per le rime asserendo di non aver offeso Maria Teresa.

Se inizialmente Cecilia ha cercato di capirci qualcosa in più, successivamente è stata attaccata da Tommy che l’ha accusata di essere stata esagerata con la Ruta. “Secondo me è esaurita da un po’ di roba. Cecilia posso dire? È anche esagerata la tua reazione di questi giorni. Non le parli, le hai risposto male stamattina. Lei è stata il pungiball di tutti“, queste le parole dell’influencer.

Ovviamente la reazione della Capriotti non si è fatta attendere, la quale ha prontamente replicato: “Adesso addirittura è colpa mia. No, no non ci casco. Da essere io offesa, adesso è offesa lei. Tommaso non voglio sentirti. Sono i giochetti che fate, mi dispiace. Sono io che sono offesa con lei, è tutto il giorno che sto male, ma come ti permetti a giudicare la mia reazione. Io ho le reazioni che voglio“.

Dunque, la Capriotti non le ha certo mandate a dire e ha risposto per le rime a Tommy, il quale a sua volta si è schierato dalla parte di Maria Teresa. L’attrice si è sentita offesa dalla giornalista e lo ha ribadito a Zorzi. Sicuramente questo è un argomento troppo ghiotto per essere trascurato durante la prossima diretta, Signorini ne parlerà senza dubbio alcuno.