Gf Vip: Cecilia Capriotti offende i Me contro Te, ma corregge subito la sua frase

Molti bambini in Italia sono fan dei due youtuber siciliani Sofi e Lui, conosciuti anche con il nome di Me contro te. I due giovani fidanzati sono diventati molto popolari negli anni grazie ai numerosi video pubblicati sul loro canale, facendo video principalmente rivolti ai bambini molto piccoli.

I Me contro te sono diventati famosi su youtube per i video che spesso trattano scatch, musica e giochi per i bambini, ma sopratutto per quelli su come creare lo slime da zero in diversi modi e colori. La loro popolarità li ha portati anche a girare un film “La vendetta del signor S”, uscito nelle sale cinematografiche il 17 gennaio di quest’anno, oltre a commercializzare numerosi gadget, accessori e giochi con i loro volti e quelli degli immancabili Kira e Ray i loro due Chiwawa presenti in alcuni loro video. Pare che siano stati anche chiamati da Amadeus per partecipare al prossimo festival di Sanremo, ma avrebbero rifiutato l’invito a causa di un tour già programmato.

Li conosce molto bene anche Cecilia Capriotti, la showgirl appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, in quanto mamma di una bimba di quattro anni e come la maggior parte dei bambini in Italia, grande fan dei Me Contro te tanto da volerli seguire tutto il giorno.

I due youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna sono stati citati all’interno della casa del GF vip proprio dalla Capriotti definendoli “due deficienti” che fanno lo slime.

Parola non proprio carina rivolta al duo e parlando di sua figlia avrebbe aggiunto:”lei vuole i me contro te. Io spesso giro e papà dice”ci vediamo un film?. Il re leone lo ha visto, Dumbo lo ha visto, ma lei vuole i me contro te. Quei due che fanno lo slime e allora le devo comprare lo slime. Mi ha detto “mamma compra il bicarbonato! Perché voleva farlo. Loro fanno vedere che si fa cosi, due deficienti” non terminando del tutto la parola, correggendosi nell’immediato la showgirl termina la frase dicendo:“due ragazzi molto bravi li vuole vedere tutto il giorno”.