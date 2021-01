GF Vip, Cecilia Capriotti e l’accusa a Carlotta Dell’Isola: "Mi sono addormentata nella m***a. Puzzava"

Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola possono essere definite come le concorrenti della seconda parte del cast del “Grande Fratello Vip“. L’edizione in corso sembra essere infinita. Partiti a settembre, i gieffini lasceranno il gioco solo a febbraio, anche se voci di corridoio vedrebbero il reality slittare ancora. Naturalmente se i tempi si allungano così, nuovi ingressi diventano necessari e proprio la Capriotti e la Dell’Isola, hanno varcato la famosa porta rossa solo da poche settimane.

Se la Capriotti ha un passato in televisione, come modella e attrice, lo stesso non si può dire di Carlotta. Abbiamo visto quest’ultima impegnata nelle vesti di fidanzata a “Temptation Island” e da lì la promozione come concorrente nella casa del “Grande Fratello Vip”. Le due donne però si sono trovate e di notte condividono il letto. Peccato però che Cecilia, a suo dire, ha dovuto subire una conseguenza poco gradita.

Chiacchierando con Tommaso Zorzi, la Capriotti ha manifestato tutto il disagio provato. Stando al racconto della gieffina, quando durante la notte ha raggiunto il suo letto è stata “accolta” da rumori strani e odori poco gradevoli. Carlotta era già sotto le coperte e quando Cecilia le ha chiesto spiegazioni in merito, la Dell’Isola ha negato.

“Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!“, ha raccontato stizzita la Capriotti a Zorzi. L’influencer ha poi chiesto alla sua compagna d’avventura: “Puzzava di m***a?“. La Capriotti ha spiegato che quando ne ha parlato a Carlotta, la gieffina ha negato tutto ma Cecilia non è sembrata per niente convinta.

“Le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ E lei mi fa ‘ma quando mai!’ E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando…Come fai? Mi sono addormentata nella m***a“, ha chiosato la Capriotti. Tommaso, al racconto dell’attrice è scoppiato in una fragorosa risata. L’accusa della Capriotti è ben chiara e sebbene Carlotta abbia negato, questo potrebbe essere argomento di discussione durante la prossima diretta.