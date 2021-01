GF Vip, Cecilia Capriotti attacca Carlotta Dell’Isola: "Le tue sono lacrime di coccodrillo"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” le tensioni non finiscono mai. Se i veterani sono ormai avvezzi a scontri e discussioni, anche i nuovi innesti iniziano a mietere dinamiche che vanno sempre nella stessa direzione: la lite. Sicuramente se uno degli inquilini non gradisce il comportamento di un altro, lo fa presente ed è giusto che sia così. Anche in questo caso è accaduta una cosa del genere.

Le protagoniste della vicenda sono Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti. La fidanzata dell’ultima edizione di “Temptation Island” e la modella, dopo un’affinità iniziale hanno avuto un diverbio. Le due che condividono lo stesso letto e dove Cecilia parlando con Tommaso Zorzi ha ammesso che la sua compagna durante una notte è stata protagonista di odori poco piacevoli; hanno pesantemente discusso.

In particolare è stata la Capriotti ad accusare Carlotta, a seguito di alcuni atteggiamenti assunti dalla Dell’Isola che alla modella non sono andati giù. Cecilia ha deciso di confrontarsi con la sua compagna d’avventura, facendole presente il suo dissenso e spiegandole il motivo del suo allontanamento, figlio del comportamento della gieffina a seguito delle nomination.

La Capriotti ha accusato Carlotta di avere la coda di paglia e di versare lacrime di coccodrillo. La dell’Isola ha dapprima nominato Maria Teresa Ruta e poi ha pianto con lei, ha dato dei dolcetti a Stefania e si è poi dispiaciuta per le sue compagne; queste le rimostranze di Cecilia. La gieffina ha detto alla sua compagna d’avventura che se prende una posizione deve poi portarla avanti fino in fondo.

La Capriotti ha poi rincarato la dose, andandoci giù pesante: “Hai la coda di paglia, le tue sembrano le lacrime del coccodrillo. Io non ti vedo ingenua Carlotta, ti dico la verità. Ti vedo una ragazza molto sveglia lucida e intelligente quindi vedo questo pianto che può passare come il pianto del coccodrillo“.

Cecilia ha poi aggiunto che ammira molto i “vecchi”, i quali nonostante tutto hanno comunque deciso di tutelarsi. Ovviamente le dure parole di Cecilia hanno portato ad una reazione da parte di Carlotta. Quest’ultima si è difesa asserendo che lei non piange a comando e nella casa, essendo tutto amplificato, non riesce a gestire le sue emozioni. Per cui il suo comportamento non è studiato a tavolino. La Capriotti però sembra non averle creduto e difatti ha concluso il discorso, chiosando: “Non dico che è finito il nostro rapporto, ma è una grande crepa“.