GF Vip, caso Zelletta: la bomba di Dayane sulla coppia, ma la Paragoni risponde a tono

Una piccola boccettina di profumo e un altrettanto piccolo bigliettino di auguri, con un frase molto breve, ecco quanto regalato da Natalia Paragoni al suo Andrea Zelletta, che attualmente sta trascorrendo le feste nella casa del “Grande Fratello Vip“. Un regalo che di certo ha destato l’allarme di crisi amorosa in vista per la coppia, un sentore che hanno provato tanti fan di Zelletta e persino Andrea stesso non è stato poi così tranquillo nel ricevere questo regalo così criptico.

Il ragazzo infatti per tutto il tempo ha rimuginato sul regalo ricevuto, sull’eventuale messaggio che la Paragoni abbia voluto trasmettergli. In questo ambiente di incertezza e crisi sentimentale, fa la sua mossa Dayane Mello, che confessa a Tommaso Zorzi e a Cecilia Capriotti di conoscere dei retroscena sulla coppia, ma non è sicura di poterlo rivelare, anche perché sarebbe una vero bomba.

La Mello decide di vuotare il sacco ma solo nei confronti di Tommaso e Cecilia, e nell’ascoltare le parole proferite da Dayane, i due hanno letteralmente avuto paura nel sentire la parole della Mello, tanto che lo stesso Zorzi ha poi aggiunto che se la cosa si dovesse diffondere: “Ci fanno venti puntate“.

La replica della Paragoni

La brasiliana quindi, intenta a non voler amplificare più del dovuto la faccenda, ha deciso di non voler diffondere ulteriormente la questione, decisa di non voler rivelare più a nessuno quanto appreso in precedenza. Intanto sul web sono già partite le prime ipotesi, affermando anche che Natalia non si è comportata molto bene nei confronti del suo Andrea e che il suo regalo è la diretta traduzione di una vendetta architettata ai danni di Zelletta per essere rimasto nella casa durante il natale.

Dinanzi a queste insinuazioni, la Paragoni ha deciso di voler replicare le ipotesi, affermando che niente di tutto questo è vero, e che lei ama follemente il suo ragazzo: “Ragazzi vi state facendo troppi film mentale da quello che sto leggendo, io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la mente, grazie“. Sembra dunque che le ipotesi di tradimento architettate dai fan siano fasulle, stando a quanto riportato dalla Paragoni. Non resta dunque che attendere la prossima puntata e vedere se verrà o meno ripreso l’argomento.