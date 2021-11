GF Vip, caso Bortuzzo: nessuna punizione per Alex Belli, Soleil Sorgè e Davide Silvestri

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Il caso dedicato a Manuel Bortuzzo, nonostante il ragazzo è stato intelligente a trattare la vicenda con la giusta sufficienza, per me ne viene discussa con una sufficienza che non può mai esistere. Ed è davvero incredibile come Alex l'abbia passata franca senza ricevere nessuna punizione da parte degli autori.