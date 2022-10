GF Vip – Caso Bellavia, Alfonso Signorini su tutte le furie: "Situazione più grave di quella da lui descritta"

Ascolta questo articolo

Il “Grande Fratello Vip” sta attraversando un momento di grande difficoltà, dopo l’abbandono di Marco Bellavia a causa del bullismo e dell’emarginazione nei suoi confronti da parte degli altri coinquilini. Tutto è accaduto in fretta, dopo che l’ex conduttore di “Bim Bum Bam” aveva palesato uno stato di disagio e non ha trovato alcun conforto da parte dei suoi coinquilini, non solo, è stato addirittura isolato e schernito per questo.

Alcune voci vicine alla redazione del programma hanno fatto sapere quanto Alfonso Signorini sia imbufalito per questi atteggiamenti e in tanti sospettano che nella puntata di questa sera, lunedì 3 ottobre, verranno presi dei seri provvedimenti. I vipponi nell’occhio del ciclone sarebbero: Charlie Gnocchi, Gegia, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci.

GF VIP, emergono nuovi particolari sul caso Marco Bellavia

Stando alle parole di Alessandro Rosica, esperto di retroscena televisivi e di gossip, che si leggono su Twitter, la redazione del programma e Alfonso Signorini sarebbero sul piede di guerra e molto propensi a trovare una giusta punizione per i colpevoli di questa triste situazione: “A seguito degli ultimi eventi che il branco avrebbe riservato a Marco Bellavia “Signorini e autori “ sono imbestialiti e starebbero pensando ad una punizione!” ha cinguettato Rosica.

Ma non è tutto, sul sito FanPage.it è emersa una realtà ancora più inquietante che metterebbe i concorrenti di questa edizione in una situazione ancora più critica rispetto a quella descritta fino ad ora. In pratica sembrerebbe che la questione si “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma” questa sarebbe una dichiarazione proveniente direttamente dalla redazione del reality show e, sempre su FanPage, viene dichiarata “un’incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip” a causa di complicazioni di varia natura, fino a questo momento non meglio descritte e per questo motivo sarebbe stata la redazione stessa a consigliare a Marco il ritiro dal gioco.

Nella diretta di questa sera, sicuramente Signorini cercherà di fare chiarezza su come siano andate in realtà le cose, al momento c’è solo grande rammarico e tristezza per aver assistito a atteggiamenti davvero tristi e preoccupanti, soprattutto se si pensa che ad assumerli siano state persone che hanno subito loro stesse violenze e bullismo.